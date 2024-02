Tỉnh giáp TP. HCM được doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá có môi trường đầu tư xuất sắc

Tham dự họp mặt có: nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; các nguyên lãnh đạo tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở ngành, địa phương; đại diện các Hiệp hội, Hội, Doanh nghiệp và Doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Long An chia sẻ, năm 2023 trong điều kiện đầy biến động và khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, có thể nói còn khó khăn hơn cả năm 2022, đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Nhưng chính trong hoàn cảnh "lửa thử vàng, gian nan thử sức", với sự đổi mới trong tư duy nhận thức và hành động, hàng loạt các giải pháp được tiến hành quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng họp mặt

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà đạt 5,77%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế đứng thứ 13 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt trên 96 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 21.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư trong và ngoài nước đều tăng so với cùng kỳ. Nhiều sự kiện nổi bật được tổ chức và nhiều công trình giao thông quan trọng của quốc gia và tỉnh được khởi công, đưa Long An thật sự trở thành "đại công trường". Đặc biệt, tỉnh luôn tập trung chăm lo tốt đời sống Nhân dân, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", "mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng".



Đặc biệt, trong lúc cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, phải vừa giải quyết bài toán đầu vào, đầu ra trong sản xuất, vừa phải cân đối tài chính với rất nhiều chi phí phát sinh, đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vẫn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm đối với xã hội; rất nhiều doanh nghiệp chủ động, tự nguyện đóng góp để đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; tôn tạo nhiều công trình, di tích lịch sử; xây dựng mới nhiều trường học...

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các doanh nghiệp đã rất quan tâm đóng góp, chăm lo cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ đời sống cho người nghèo, công nhân nghèo, người lao động bị mất việc, giảm việc, giảm giờ làm và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.



Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chúc doanh nghiệp năm mới thắng lợi mới

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam – Bùi Khánh Nguyên nhận định trong vai trò nhà đầu tư, đơn vị cảm nhận được sức hút của Long An như một "thỏi nam châm" với hạ tầng không ngừng được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn. Qua buổi họp mặt, công ty gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chính quyền đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động xây dựng nhà máy thông minh, thân thiện với môi trường của công ty trên địa bàn tỉnh, đạt được tiến độ, hiệu quả để chính thức đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.



Chủ tịch Chi hội thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Long An - Ho Joong phát biểu tại buổi họp mặt

"Mặc dù chưa đầu tư hết 63 tỉnh thành, nhưng theo cảm nhận của cá nhân tôi, trong các tỉnh thành mà tôi đã đầu tư kinh doanh, môi trường đầu tư ở Long An là ổn định nhất nhờ vào ý chí quyết tâm phát triển kinh tế địa phương và chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư của lãnh đạo các cấp tại Long An, đó cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Long An. Doanh nghiệp phát triển là kinh tế phát triển, tạo ngân sách góp phần an sinh xã hội cho người dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại tỉnh, thay mặt Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An, chúng tôi mong rằng sẽ đầu tư và đồng hành nhiều hơn nữa với tỉnh Long An trong thời gian tới" – Ông Ho Joong chia sẻ.



Phát biểu kết thúc họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm tin tưởng trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư tăng năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp, chuyển đổi số; đóng góp cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Từ đó, có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, cùng chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của Long An.