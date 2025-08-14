Tình hình bất ổn của cặp vợ chồng Hà Nội: Kiếm 120 triệu/tháng nhưng chỉ đưa vợ 15 triệu, tiêu gì cũng bắt gửi hóa đơn!

Vợ chồng bất đồng quan điểm trong câu chuyện tiền bạc, chi tiêu vốn cũng không phải chuyện gì quá xa lạ. Nhiều người thường nghĩ gốc rễ của những cuộc xung đột xoay quanh tiền nong này chỉ có thể là do… thiếu tiền, chứ đã dư dả rồi, mấy ai còn tốn thời gian để tình cảm sứt mẻ nữa.

Tuy nhiên, nghĩ thế là nhầm to. Câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Chồng kiếm 120 triệu/tháng, gia đình có nhà có đất vẫn xích mích vì 15 triệu

Tình hình của gia đình này có thể tóm tắt như sau: Thu nhập của người chồng khá tốt, khoảng 100-150 triệu/tháng, anh tính trung bình là 120 triệu/tháng. Còn người vợ thì làm tự do, thu nhập không ổn định, khoảng 3-15 triệu/tháng. Trước khi kết hôn, anh chị đã thỏa thuận với nhau tiền vợ kiếm được sẽ để lo chi phí cho con, sinh hoạt trong gia đình, trả lãi ngân hàng (nếu có) còn lương của chồng thì để đó để mua nhà, mua đất, tiết kiệm.

Nhờ vậy mà sau 2 năm kết hôn, vợ chồng anh đã mua được 1 căn nhà, 1 mảnh đất và hiện cũng đang có nợ. Nợ mỗi tháng phải trả 6-7 triệu và khoản này là người vợ lo.

Ảnh minh họa

“Mấy tháng gần đây, vợ tôi bắt đầu áp lực và hay bực bội, khó chịu, ngỏ ý muốn tôi phải gửi thêm tiền chứ thu nhập cả hơn trăm triệu mà cũng không đưa nổi cho vợ 15 triệu, trong khi chi phí thì nhiều, con uống sữa ngoài, công việc của vợ thì cũng tùy từng tháng chứ không cố định. Mấy tháng đó, vợ có khó khăn nên có đi vay mượn thêm bạn bè để trang trải, tôi biết nhưng không nói gì thêm.

Gần đây thu nhập của tôi có tăng 1 chút, tôi bảo vợ từ nay tôi sẽ lo chi phí cho con, tiền lương của vợ thì cứ để đó vợ ăn uống, chi tiêu cho vợ là được. Trong 1 tháng vợ tôi mua cho con cái gì thì cứ chụp bill gửi qua, tôi chuyển khoản lại, chi phí tháng đó rơi vào 15 triệu (sữa, bỉm, vitamin, tiêm phòng, đồ dùng linh tinh...).

Nhưng được 1 tháng thì vợ tôi bảo sao cứ phải chụp hết hóa đơn gửi qua rồi anh chuyển tiền cứ như 2 vợ chồng ly thân thế, rồi là nhà người ta, vợ cầm tiền chi tiêu các khoản trong nhà, không ai như nhà mình, mang tiếng chồng làm được nhiều tiền mà cứ để vợ đi vay vài triệu hết người này tới người kia. Và vợ muốn tôi phải đưa cho vợ mỗi tháng 30 triệu để lo chi phí trong nhà, con cái... Điều này tôi lại càng không đồng ý vì hiện tại tôi đã lo chi phí cho con rồi.

Không biết nhà các bạn chi tiêu như thế nào, ai là người cầm tiền? Tôi không tiếc đưa tiền cho vợ, nhưng đưa rồi liệu cô ấy có biết cách tiêu không, hay đưa bao nhiêu hết bấy nhiêu, trong khi tôi cầm thì tôi cũng để đó, mua nhà, mua đất cho gia đình này chứ đâu có ăn tiêu gì?” - Người chồng trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người tỏ ra không đồng tình với quan điểm cũng như cách suy nghĩ của người chồng.

Ảnh minh họa

“Mình mà là chị vợ mình cũng thấy không chịu nổi mất. Bạn đang đúng về lý thôi, là bạn lo đủ cho con, cố gắng mua được tài sản chung cho 2 vợ chồng nhưng bạn vẫn sai về tình rồi. Mà vợ chồng với nhau thì sai cái này là không được, mình nghĩ vậy. Nếu lo cho con thì cũng đưa tiền cho vợ từ đầu tháng, chứ ai lại vợ mua gì cũng bắt chụp hóa đơn rồi mình mới chuyển khoản, cứ như nhân viên kế toán với sếp ấy” - Một người bày tỏ quan điểm.

“Thu nhập chừng đó mà thấy vợ đi vay vài triệu cũng kệ vợ thì có cạn tình quá không bác? Chắc có phát sinh gì đó thôi, mình có tiền sao không lo cho vợ, để vợ đi vay thế. Vợ bác cũng đang trả nợ hàng tháng nữa mà? Thế này mà bảo không tiếc tiền đưa cho vợ thì hơi khó tin” - Một người thẳng thắn.

“Là mình thì mình cũng không chịu nổi nếu có người chồng như bạn. Tình cảm vợ chồng cần sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau chứ không phải rạch ròi, kê khai như người xa lạ thế này… Tiền bạc không quá quan trọng đâu bạn ạ, quan trọng là đồng lòng” - Một người thở dài.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề. Nếu không, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Ảnh minh họa

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?", "lý do gì anh sắm cái kia?",... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước.

Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Thiết lập quỹ chi tiêu cá nhân

Một sai lầm phổ biến khiến vợ chồng mâu thuẫn về tiền là gộp tất cả tài chính vào một mối và kiểm soát lẫn nhau.

Thực tế, bên cạnh tài khoản chung để chi tiêu cho gia đình, mỗi người nên có một khoản riêng, có thể không nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình vẫn có quyền tự do cá nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng khi một người không đi làm hoặc thu nhập thấp hơn người còn lại. Một chút tự do tài chính lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân, hơn là khiến cả hai phải luôn xin phép hoặc báo cáo cho nhau mọi khoản chi tiêu nhỏ.

4 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.