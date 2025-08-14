Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Giải mã” thị trường thịt: Thịt nóng, lạnh hay đông lạnh, loại nào mới là lựa chọn khôn ngoan?

14-08-2025 - 21:40 PM | Sống

Thịt là nguồn thực phẩm chính trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt, nhưng trong 3 loại trên, loại nào mới tốt nhất cho sức khỏe?

Thịt cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Nhưng giữa ba loại phổ biến trên thị trường hiện nay là thịt tươi nóng (thịt vừa giết mổ), thịt tươi lạnh (thịt làm mát) và thịt đông lạnh, đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho chất lượng và an toàn thực phẩm?

Thịt nóng: Tươi nhưng chưa chắc an toàn 

Thịt nóng thường được giết mổ vào rạng sáng và bày bán ngay trong buổi sáng, không qua xử lý làm lạnh. Ưu điểm là “mới ra lò”, nhưng nhiệt độ cao cùng lượng dinh dưỡng dồi dào lại là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu không tiêu thụ trong ngày, thịt dễ ôi thiu, đặc biệt nguy hiểm nếu nguồn gốc không rõ ràng hoặc chưa qua kiểm dịch thú y.

“Giải mã” thị trường thịt: Thịt nóng, lạnh hay đông lạnh, loại nào mới là lựa chọn khôn ngoan?- Ảnh 1.

Ngoài ra, sau khi giết mổ, thịt cần trải qua quá trình tự co cứng - giãn mềm - chín sinh lý để đạt độ ngon. Ở nhiệt độ thường, thời gian này khá lâu: thịt heo cần 2-3 ngày, gà 3-4 ngày, bò tới 7-8 ngày. Thịt nóng bán ngay sau khi giết mổ thường còn cứng, khó tẩm ướp và hương vị kém hơn.

Thịt mát: Giữ trọn vị và an toàn 

Thịt mát (hay thịt làm mát) được đưa ngay vào kho lạnh 0-4 độ C sau khi giết mổ, làm nguội từ từ trong 12-24 giờ cho đến khi toàn bộ thớ thịt đạt nhiệt độ 0-4 độ C. Quy trình này giúp ức chế vi khuẩn, giữ thịt tươi lâu hơn và đặc biệt, giai đoạn “làm mát - khử chua” giúp thịt mềm, mọng nước, giữ nguyên mùi vị tự nhiên.

“Giải mã” thị trường thịt: Thịt nóng, lạnh hay đông lạnh, loại nào mới là lựa chọn khôn ngoan?- Ảnh 2.

Thịt đông lạnh: Bền lâu nhưng giảm chất lượng 

Thịt đông lạnh được làm lạnh nhanh xuống -18 độ C và bảo quản ở nhiệt độ này, có thể giữ được tới 2 năm theo tiêu chuẩn quốc tế. Ưu điểm là hạn chế tối đa sự phát triển của vi sinh vật, phù hợp dự trữ dài hạn. Tuy nhiên, khi để quá lâu, thịt dễ bị khô, mất mùi và kém ngon.

“Giải mã” thị trường thịt: Thịt nóng, lạnh hay đông lạnh, loại nào mới là lựa chọn khôn ngoan?- Ảnh 3.

Mẹo nhận biết nhanh

- Thịt nóng: màu đỏ đậm hoặc đỏ sẫm, còn nhiều nước, ấn tay đàn hồi nhanh.

- Thịt mát: màu hồng tươi hoặc đỏ hồng, thớ săn, đàn hồi tốt.

- Thịt đông lạnh (sau rã đông): màu nhạt, hơi trắng, bề mặt ướt, ấn vào không đàn hồi ngay.

Lời khuyên cho người tiêu dùng Việt 

Mỗi loại thịt có ưu nhược điểm riêng, tùy nhu cầu sử dụng mà lựa chọn. Nhưng để đảm bảo an toàn, nên mua ở siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc chợ truyền thống có kiểm soát thú y, yêu cầu đầy đủ giấy tờ như giấy chứng nhận kiểm dịch, chứng nhận chất lượng thịt và kết quả xét nghiệm dịch bệnh (ví dụ: đối với heo là kiểm tra dịch tả lợn châu Phi). Với thịt nhập khẩu, cần có giấy kiểm dịch hàng nhập khẩu. 

Nguồn và ảnh: QQ

Theo Mỹ Diệu

Doanh nghiệp tiếp thị

