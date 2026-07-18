Tình hình bitcoin sau cú lao dốc 28%

Theo Trading View, giá Bitcoin ngày 18/7 là 63.967 USD, nhích nhẹ 0,06% trong 24 giờ qua. Thị trường tiền mã hóa đang cho thấy dấu hiệu ổn định hơn sau giai đoạn Bitcoin lao dốc và mất khoảng 28% giá trị kể từ đầu năm.

Diễn biến Bitcoin. Nguồn: Trading View.

CoinDesk cho biết, dù căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang và giá dầu biến động mạnh, Bitcoin vẫn giao dịch quanh ngưỡng 62.000 USD. Điều này trái ngược với giai đoạn tháng 3-4, khi đồng tiền số này từng lao dốc trước các thông tin cùng tính chất.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút 197,4 triệu USD dòng vốn ròng trong tuần gần nhất, qua đó chấm dứt chuỗi 8 tuần liên tiếp bị rút vốn. Đây được xem là một tín hiệu đáng chú ý, phản ánh sự cải thiện trong tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức sau thời gian dài thận trọng.

Áp lực bán trên thị trường giao ngay đã giảm đáng kể, theo dữ liệu từ Glassnode. Nếu trong tháng 6, lượng bán ròng bình quân lên tới gần 2.000 BTC mỗi ngày, thì sang tháng 7 con số này chỉ còn khoảng 53 BTC/ngày, mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Theo CoinDesk, dù thị trường đang xuất hiện một số tín hiệu tích cực, Bitcoin vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định đã bước vào một chu kỳ tăng mới.

Nguyên nhân là thị trường vẫn phải đối mặt với áp lực bán từ hai nhóm nhà đầu tư. Trước hết là nhóm nắm giữ dài hạn đã mua Bitcoin ở vùng giá cao trước đây. Khi giá phục hồi, nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán ra để giảm lỗ, khiến nguồn cung gia tăng tại các vùng kháng cự.

Bên cạnh đó, nhóm giao dịch ngắn hạn cũng liên tục chốt lời. Ước tính mỗi ngày, nhóm này hiện thực hóa khoảng 4 triệu USD lợi nhuận trong các nhịp tăng, khiến đà phục hồi thường nhanh chóng chịu áp lực bán.

Cùng quan điểm, Rekt Capital cho biết Bitcoin vẫn nhiều lần thất bại trước vùng kháng cự 65.900 USD, cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.

Theo FxPro, nhịp phục hồi gần đây của Bitcoin chủ yếu được dẫn dắt bởi thị trường phái sinh, trong khi dòng tiền trên thị trường giao ngay vẫn chưa cải thiện đủ mạnh. Điều này cho thấy xu hướng tăng bền vững sẽ cần thêm sự xác nhận từ dòng vốn thực, thay vì chỉ dựa vào hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của Bitcoin vẫn được xem là thước đo khẩu vị rủi ro của dòng vốn toàn cầu. Khi thị trường tiền số ổn định hơn, nhóm cổ phiếu công nghệ, doanh nghiệp khai thác Bitcoin, các sàn giao dịch tài sản số và những công ty nắm giữ lượng lớn Bitcoin thường được hưởng lợi về mặt tâm lý. Ngược lại, nếu Bitcoin tiếp tục dao động trong biên độ hẹp hoặc chịu áp lực bán, dòng tiền đầu cơ nhiều khả năng sẽ vẫn ưu tiên các tài sản an toàn hơn khi lãi suất toàn cầu còn ở mức cao.