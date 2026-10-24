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Tình hình của Doãn Hải My sau khi gặp tai nạn trong căn biệt thự

| | Lifestyle

Doãn Hải My gặp tai nạn trượt chân ngã cầu thang, phải di chuyển tập tễnh khi cùng Đoàn Văn Hậu ra sân.

Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ một đoạn clip trích xuất từ camera gia đình lên trang TikTok cá nhân, ghi lại sự cố tai nạn bất ngờ xảy ra ngay trong căn biệt thự của hai vợ chồng. Theo nội dung clip, khi Doãn Hải My bước theo sau Đoàn Văn Hậu xuống cầu thang bộ, cô bất ngờ bị trượt chân ngã. Phát hiện sự việc, nam cầu thủ lập tức quay lại hỗ trợ và đỡ vợ. Dưới phần bình luận, Doãn Hải My tiết lộ hậu quả của cú ngã khiến cô bị gãy ngón chân, phải tiến hành băng bó và thay đổi một số lịch trình công việc cá nhân.

Hải My gặp tai nạn ở căn biệt thự (Ảnh: TTNV)

Dù chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục và phải di chuyển bước thấp bước cao, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ tinh thần tươi tắn, rạng rỡ khi cùng chồng xuất hiện trên sân vận động Hàng Đẫy. Cả hai đến dự khán theo dõi trận hòa 1-1 giữa CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa. Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu không thi đấu do án treo giò. Khoảnh khắc nam cầu thủ ân cần đồng hành bên bà xã di chuyển tập tễnh rời sân nhanh chóng nhận được nhiều lời hỏi thăm và động viên từ cộng đồng mạng.

Hải My tập tễnh rời sân sau vụ tai nạn (Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

Văn Hậu và Hải My chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2023 và đã đón con trai đầu lòng vào năm 2024. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng những hình ảnh sinh hoạt đời thường của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.Không gian xảy ra sự cố là căn biệt thự 2 mặt tiền có diện tích khoảng 142m² (gồm 3 tầng và 1 tum) nằm tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội mà vợ chồng Văn Hậu đã hoàn thiện cách đây 1 năm.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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