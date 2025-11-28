Tình hình của Văn Trường U22 Việt Nam sau phẫu thuật chấn thương

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường đã trải qua ca phẫu thuật thành công dây chằng chéo trước đầu gối phải tại TP.HCM.

Nguyễn Văn Trường, đội trưởng và là một trong những mắt xích quan trọng của U22 Việt Nam, đã dính chấn thương đáng tiếc trong hiệp 2 trận giao hữu với U22 Hàn Quốc tại giải Panda Cup 2025 (Trung Quốc). Cầu thủ sinh năm 2003 này không may bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Sau khi trở về Việt Nam, Văn Trường được đưa vào TP.HCM và tiến hành phẫu thuật thành công vào sáng 26/11.

Văn Trường phẫu thuật thành công

Theo thông báo nhanh từ bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội, Văn Trường sẽ cần khoảng 8 tháng để phục hồi hoàn toàn và trở lại sân cỏ. Chấn thương này đồng nghĩa với việc tiền vệ tài năng sẽ chính thức lỡ hẹn với SEA Games 33 sắp tới, một tổn thất lớn cho U22 Việt Nam.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã kịp thời đến thăm và dành những lời động viên đến Văn Trường.

"Văn Trường là tài sản của CLB Hà Nội, do đó đội bóng sẽ hỗ trợ những điều kiện tốt nhất để Trường có thể thi đấu trở lại trong màu áo đội bóng", chủ tịch CLB Hà Nội cho biết.

Chủ tịch CLB Hà Nội thăm Văn Trường

Duy Mạnh đến động viên đàn em

Văn Trường chia sẻ, tinh thần của anh đã thêm phần phấn chấn và lạc quan sau khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo CLB. Cầu thủ này dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 29/11 và bay thẳng về Hà Nội để bắt đầu giai đoạn phục hồi.