Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình của Văn Trường U22 Việt Nam sau phẫu thuật chấn thương

28-11-2025 - 14:44 PM | Sống

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường đã hoàn thành ca phẫu thuật chấn thương.

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường đã trải qua ca phẫu thuật thành công dây chằng chéo trước đầu gối phải tại TP.HCM.

Nguyễn Văn Trường, đội trưởng và là một trong những mắt xích quan trọng của U22 Việt Nam, đã dính chấn thương đáng tiếc trong hiệp 2 trận giao hữu với U22 Hàn Quốc tại giải Panda Cup 2025 (Trung Quốc). Cầu thủ sinh năm 2003 này không may bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Sau khi trở về Việt Nam, Văn Trường được đưa vào TP.HCM và tiến hành phẫu thuật thành công vào sáng 26/11.

Tình hình của Văn Trường U22 Việt Nam sau phẫu thuật chấn thương- Ảnh 1.

Văn Trường phẫu thuật thành công

Theo thông báo nhanh từ bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội, Văn Trường sẽ cần khoảng 8 tháng để phục hồi hoàn toàn và trở lại sân cỏ. Chấn thương này đồng nghĩa với việc tiền vệ tài năng sẽ chính thức lỡ hẹn với SEA Games 33 sắp tới, một tổn thất lớn cho U22 Việt Nam.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã kịp thời đến thăm và dành những lời động viên đến Văn Trường.

"Văn Trường là tài sản của CLB Hà Nội, do đó đội bóng sẽ hỗ trợ những điều kiện tốt nhất để Trường có thể thi đấu trở lại trong màu áo đội bóng", chủ tịch CLB Hà Nội cho biết.

Tình hình của Văn Trường U22 Việt Nam sau phẫu thuật chấn thương- Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Hà Nội thăm Văn Trường

Tình hình của Văn Trường U22 Việt Nam sau phẫu thuật chấn thương- Ảnh 3.

Duy Mạnh đến động viên đàn em

Văn Trường chia sẻ, tinh thần của anh đã thêm phần phấn chấn và lạc quan sau khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo CLB. Cầu thủ này dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 29/11 và bay thẳng về Hà Nội để bắt đầu giai đoạn phục hồi.

Cầu thủ Hoàng Đức khoe căn hộ bạc tỷ mới tậu giữa lúc dính tin đồn hẹn hò mẹ đơn thân

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy Nổi bật

Gỡ bí mật bên trong những chiếc thùng vận chuyển từ Huế vào vùng lũ: Mỗi thùng nặng 20kg

Gỡ bí mật bên trong những chiếc thùng vận chuyển từ Huế vào vùng lũ: Mỗi thùng nặng 20kg Nổi bật

Thân thế thực sự của vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa

Thân thế thực sự của vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa

14:40 , 28/11/2025
Trẻ hay khóc có 3 điểm HƠN NGƯỜI, cha mẹ đừng vội khó chịu

Trẻ hay khóc có 3 điểm HƠN NGƯỜI, cha mẹ đừng vội khó chịu

14:25 , 28/11/2025
Quả bơ chín nhanh không tưởng khi được “ủ” theo cách bất ngờ này

Quả bơ chín nhanh không tưởng khi được “ủ” theo cách bất ngờ này

14:21 , 28/11/2025
Gửi mẹ 1,2 tỷ đồng trong 5 năm, cô gái chết sững, khóc trắng đêm vì 1 thứ

Gửi mẹ 1,2 tỷ đồng trong 5 năm, cô gái chết sững, khóc trắng đêm vì 1 thứ

13:42 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên