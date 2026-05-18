Tình hình hiện tại của Hải Tú

Dù gần như không hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Hải Tú vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Gần đây, khi Sơn Tùng M-TP liên tục có động thái nhá hàng cho dự án mới, Hải Tú lại tiếp tục được quan tâm. Nhiều người tò mò liệu cô có xuất hiện trong sản phẩm comeback lần này của Chủ tịch hay không, nhất là khi “nàng thơ” đã có khoảng thời gian dài khá kín tiếng.

Hải Tú (Ảnh: FBNV)

Thực tế, khoảng 2 tháng trở lại đây, Hải Tú gần như im bặt trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất trên Facebook và Instagram đã từ ngày 11/3/2026. Cô cũng không xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay có hoạt động công khai đáng chú ý nào cùng công ty.

Phía dưới các bài đăng của Hải Tú, cư dân mạng vẫn liên tục để lại bình luận mới. Tuy nhiên những ý kiến dành cho nàng thơ khá trái chiều.

Bài đăng gần nhất của Hải Tú đã từ tháng 3/2026 (Ảnh chụp màn hình)

Trên TikTok, Hải Tú còn im ắng hơn. Video gần nhất được cô nàng đăng tải là từ tháng 11/2025 - nhân dịp sinh nhật. Dẫu vậy, các từ khóa liên quan đến Hải Tú trên nền tảng này vẫn lọt tìm kiếm phổ biến.

Loạt từ khóa liên quan đến Hải Tú vẫn lọt tìm kiếm phổ biến trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Hải Tú có tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997. Cô nàng gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 và nhanh chóng gây chú ý với vị trí nữ diễn viên độc quyền. Trước khi bước chân vào công ty giải trí này, cô từng là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách nghệ thuật, được yêu thích nhờ visual điện ảnh và hình tượng khác biệt.

Chỉ ít lâu sau khi debut, Hải Tú xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng với Sơn Tùng M-TP. Đây cũng là sản phẩm khiến tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm sự nổi tiếng là loạt tranh cãi đời tư khiến Hải Tú trở thành nhân vật gây bàn luận suốt thời gian dài.

Sơn Tùng M-TP và Hải Tú trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại (Ảnh: FBNV)

Sau biến cố, nữ diễn viên gần như ở ẩn, hạn chế xuất hiện công khai. Trong nhiều năm qua, hoạt động của Hải Tú khá nhỏ giọt. Cô thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh đời thường, du lịch hay tham gia một vài bộ ảnh thời trang, nhưng không có nhiều dự án nghệ thuật nổi bật.