Tình hình kinh tế của huyện đông dân nhất Hải Phòng sắp lên thành phố, đang xây Trung tâm chính trị 10.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1388/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2045.

Theo đó, về mục tiêu, quyết định nêu rõ sẽ nâng tầm đô thị Thủy Nguyên trở thành trung tâm kinh tế đa ngành của TP Hải Phòng và của vùng đồng bằng sông Hồng; phát triển đô thị Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc TP Hải Phòng.

Ngoài ra, sẽ xây dựng, phát triển đô thị Thủy Nguyên trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hướng tới thành phố quốc tế, thành phố sinh thái thông minh.

Về tính chất, Thuỷ Nguyên sẽ là đô thị loại III vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II năm 2035 với mô hình thành phố thuộc TP Hải Phòng.

Đồng thời, nơi đây sẽ là trung tâm hành chính, chính trị mới của Hải Phòng; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Huyện Thuỷ Nguyên nằm ở phía Bắc TP Hải Phòng với quy mô 35 xã, 2 thị trấn; tổng diện tích tự nhiên khoảng 261,87km2, dân số gần 35.000 người - lớn nhất trong số các quận, huyện ở Hải Phòng.

Dự kiến đến năm 2035, dân số huyện này khoảng 600.000 người, đến năm 2040 khoảng 645.000 người.

Sở hữu trung tâm chính trị - hành chính mới của Hải Phòng gần 10.000 tỷ đồng

Ở vị trí cửa ngõ khi giáp với Quảng Ninh, Hải Dương và 2 quận, huyện trọng yếu khác của Hải Phòng là quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và huyện An Dương, những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì ở mức cao. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đồng bộ.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành tại huyện Thuỷ Nguyên đạt 36.085 tỷ đồng, đạt 75,4% kế hoạch, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngành thương mại - dịch vụ ước thực hiện 12.117 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 1.786 tỷ đồng, đạt 60,3% dự toán, bằng 81,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 20.670 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch, tăng 58,8% so với cùng kỳ. Huyện có 6.558 lượt lao động, đạt 71,2% kế hoạch, bằng 93% so với cùng kỳ (chưa đạt).

Huyện đang triển khai một loạt các dự án về KCN, KĐT như Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng; đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở Hạ tầng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền; Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động;...

Phối cảnh Trung tâm chính trị - hành chính mới của TP Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên. Ảnh: BQL dự án

Về giao thông, hàng loạt dự án quy mô lớn được đồng loạt triển khai đã biến Thủy Nguyên trở thành “đại công trường” như cầu Nguyễn Trãi - được coi là biểu tượng mới của Thủy Nguyên với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước năm 2024.

Huyện Thủy Nguyên cũng là nơi xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính mới rộng 324ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng của TP Hải Phòng. Dự án đã khởi công hồi tháng 1/2023 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Đây là hạng mục cốt lõi trong quy hoạch phát triển không gian đô thị về hướng Bắc, cũng là nền móng xây dựng thành phố mới Thủy Nguyên.

Ngoài ra còn có các dự án như đường bao phía Nam xã Thủy Sơn, đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận; đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo;...

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến tháng 9/2023, toàn bộ phạm vi dự kiến hình thành, phát triển đô thị Thủy Nguyên đã đạt được 54/63 tiêu chí, tiêu chuẩn với mức điểm đạt 82,69/75 (điểm tối thiểu yêu cầu).

17 khu vực dự kiến thành lập phường, đã có 4 đơn vị đạt tối thiểu 10/13 tiêu chuẩn (Kiền Bái và Mỹ Đồng; Đông Sơn và Kênh Giang; Lưu Kiếm và Lưu Kỳ; Thuỷ Sơn, Thuỷ Đường và Núi Đèo)

13 đơn vị còn lại chưa đạt đủ tối 13 thiểu 10/13 tiêu chuẩn, trong đó 2 phường đạt 9/13 tiêu chuẩn (Trung Hà và Thuỷ Triều; Lập Lễ). 10 phường đạt 8/13 tiêu chuẩn (Tân Dương; Dương Quan; Hoàng Động và Lâm Động; Phả Lễ và Phục Lễ; Hoa Động; Minh Đức; Quảng Thanh; An Lư; Hoà Bình; Ngũ Lão; Tam Hưng) và 1 phường Thiên Hương đạt 7/13 tiêu chuẩn.

Ngoài ra, với lộ trình lên thành phố, huyện đã đề xuất danh mục 21 dự án hoàn thiện tiêu chí phường với tổng vốn đầu tư dự kiến là 645,9 tỷ đồng. UBND TP bố trí vốn để thực hiện các dự án với giá trị là 605,4 tỷ đồng theo ngân sách thành phố cấp mới (gồm nhóm đầu tư xây dựng công viên, trường học và công trình văn hoá).