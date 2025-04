Tình hình nhà trọ ở TP HCM sau Chỉ thị của Thủ tướng

Phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận tình hình tại các khu nhà trọ tại TP HCM sửa chữa, khắc phục các phòng trọ đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích (4 m2/người), phòng cháy chữa cháy (PCCC), thoát hiểm, thoát nạn… theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (về tăng cường công tác PCCC, đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất - kinh doanh) có hiệu lực từ ngày 30-3-2025.

Lực lượng cảnh sát kiểm tra, tuyên truyền cho chủ nhà trọ về đảm bảo an toàn PCCC ở huyện Nhà Bè

Bà Đặng Thị Phương Thảo, chủ một khu nhà trọ gần 20 phòng tại quận 8, TP HCM, cho hay khi được Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn quận hướng dẫn về các quy định an toàn, bà Thảo đã thực hiện ngay việc cải tạo và bổ sung thiết bị PCCC.

Nhiều chủ nhà trọ tại TP HCM đã lắp các thiết bị PCCC

Bà đã tiến hành 2 đợt nâng cấp hệ thống PCCC, bao gồm lắp đặt bình chữa cháy tại mỗi tầng, mỗi dãy nhà, trang bị hệ thống báo cháy tự động, bổ sung đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn lối thoát hiểm, cải tạo lại hệ thống điện để hạn chế nguy cơ chập cháy, đồng thời lắp đặt hệ thống ống dẫn nước PCCC dọc theo các lối đi chung để có thể tiếp cận kịp thời khi xảy ra sự cố… với chi phí hơn 200 triệu đồng.

Nhiều nhà trọ đã được trang bị bình chữa cháy

Còn bà Đào Thị Hoa, chủ nhà trọ tại phường 14, quận Gò Vấp, cho biết từ đầu tháng 3, vấn đề tuyên truyền, rà soát về PCCC tại các khu trọ ở khu vực phường 14 đã được Công an phường phối hợp với UBND phường đẩy mạnh. Qua đó, bà đã chủ động bổ sung các thiết bị PCCC tại khu trọ, xây dựng phương án PCCC, lối thoát hiểm…

Thang thoát hiểm bên ngoài

"Cuối tháng 3, người thuê tại khu trọ của tôi và các khu lân cận cũng đã được tuyên truyền về các biện pháp PCCC, hướng dẫn sử dụng thiết bị chữa cháy, thoát hiểm khi có sự cố" - bà Hoa nói. Tuy nhiên, PCCC là ý thức chung của tất cả mọi người, bà rất mong mỗi cá nhân trong khu trọ sau khi được tuyên truyền sẽ nâng cao ý thức, kiến thức sử dụng các thiết bị dễ gây cháy nổ, thiết bị điện một cách an toàn để bảo vệ môi trường sống.

Nhiều nhà trọ tại TP HCM đã trang bị các thiết bị PCCC

Bên cạnh đó, cũng có khu nhà trọ không đáp ứng về tiêu chuẩn an toàn phải dừng hoạt động. Đó là khu nhà trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, do bà N.N.H làm chủ. Bà H. cho biết khu nhà trọ của bà xây dựng gần 30 năm, không đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu cũng như an toàn. Bà định đập hết và xây lại một khu chung cư mini.

"Sau khi biết khoản tiền vay để xây dựng lên đến vài tỉ đồng, gia đình tôi quyết định tạm ngưng cho thuê. Vì qua tính toán, chúng tôi thấy số tiền thu từ cho thuê nhà không trả nổi lãi ngân hàng" - bà H. cho hay.

Những khu nhà trọ không đảm bảo về diện tích, PCCC phải ngưng hoạt động

Không chỉ chủ nhà, người ở trọ cũng lo lắng trước các thiết bị an toàn. Dù khu trọ có trang bị PCCC nhưng chị Hoàng Bảo Trâm, ở trọ trên đường Dương Bá Trạc (quận 8, TP HCM), vẫn băn khoăn. Khu trọ vẫn tồn đọng nhiều bất cập trong cách bố trí trang thiết bị.

Chị Trâm cho hay bàn thờ (khu vực thắp hương hằng ngày) được đặt ngay tại bãi xe, nơi có nhiều vật liệu dễ cháy như xăng, dầu. Cầu thang chính khá nhỏ, hẹp, có thể gây khó khăn và nguy hiểm, dễ té ngã khi chạy thoát hiểm...

Nhiều người ở trọ vẫn còn lo lắng vì các thiết bị bố trí PCCC chưa phù hợp

"Nhà trọ này cũng không có cửa sau hay cửa thoát hiểm trong khi cửa chính sử dụng khóa vân tay, có nguy cơ bị ngắt, không thể sử dụng nếu mất điện hoặc hệ thống gặp sự cố" - chị Trâm cho hay.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thực hiện loạt bài "Ẩn họa từ 74.000 phòng trọ" phản ánh nhiều phòng trọ chưa đạt tiêu chuẩn và phải dừng hoạt động theo Chỉ thị 19/CT-TTg từ ngày 30-3.

Hỗ trợ chủ nhà tiếp cận các nguồn vay ưu đãi Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định tờ trình, quyết định ban hành quy định quản lý, hỗ trợ nhà ở riêng lẻ hiện cho thuê ở trên địa bàn thành phố. Đối với nội dung hỗ trợ lãi suất cho vay đối với chủ nhà nhà ở riêng lẻ hiện cho thuê để ở phải cải tạo, sửa chữa để đáp ứng quy định tối thiểu, Sở Xây dựng nhận thấy đây là một trong các nội dung chính của việc hỗ trợ chủ nhà nên vẫn bảo lưu ý kiến đề xuất như đề án đã đề cập theo cơ chế mở (để Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề xuất theo tình hình thực tế và quy định pháp luật chuyên ngành). Sở Xây dựng cho biết chủ nhà được hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vay lãi suất ưu đãi để cải tạo, nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị PCCC... để đảm bảo các yêu cầu về "tiêu chí tối thiểu" của quy định này hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh đối với các trường hợp không đảm bảo (nếu có nhu cầu).