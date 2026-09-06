Tình hình ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman đang leo thang nghiêm trọng

Tối muộn 5/9, Bộ Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, họ đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ.

Những tàu này được nhận định đang thực thi lệnh phong tỏa hải quân nghiêm ngặt đối với bờ biển của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Iran giải thích, các tàu chiến của Hải quân Mỹ bị tấn công đã can thiệp trực tiếp và quấy rối tàu dân sự Iran, vi phạm quy định hàng hải.

Mỹ đã phản ứng ngay lập tức trước sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã đưa ra một tối hậu thư cực kỳ nghiêm khắc, tuyên bố: “Quân đội Mỹ sẵn sàng tiêu diệt tất cả tàu chở dầu Iran, nếu Tehran tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu Mỹ”.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã ủng hộ lập trường của Bộ Chiến tranh.

CENTCOM cho biết, 3 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" Iran - lực lượng hỗ trợ cho IRGC, đã bị tấn công trả đũa, gồm: Tàu chở dầu Downy ngoài khơi đảo Kharg, tàu Stark 1 ngoài khơi thành phố Jask, và tàu chở dầu rỗng Kylo ở Vịnh Oman.

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận, 4 tên lửa Mỹ đã bắn trúng các tàu dân sự nước này.

Đáp trả, đại diện Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vũ trang Iran đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công lớn hơn, nghiêm trọng hơn nhằm vào các cơ sở và tàu quân sự Mỹ, nếu lệnh phong tỏa cảng không được dỡ bỏ ngay lập tức.

Các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh, việc quân đội Mỹ phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng tàu chở dầu của Iran đang đẩy khu vực đến bờ vực thảm họa toàn diện.

Việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào đội tàu chở dầu Iran sẽ tước đi nguồn thu nhập chính của nước này.

Điều này có thể khiến Iran triển khai toàn bộ tiềm lực tên lửa của mình không chỉ chống lại các nhóm hải quân Mỹ, mà còn chống lại các căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ, và các cảng dầu của đồng minh Arab của Mỹ ở Trung Đông.