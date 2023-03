Tình hình sử dụng vốn trái phiếu của Khang Điền: Đã rót 960 tỷ đồng trái phiếu cho chủ dự án Clarita

VNDirect ước tính doanh thu 2023 của KDH sẽ giảm 23,5% so với cùng kỳ xuống 2.228 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp tăng 13,7 điểm % so với cùng kỳ lên 61,2% nhờ bàn giao dự án thấp tầng Classia. Tuy nhiên, VNDirect dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 sẽ giảm 22,4% so với cùng kỳ xuống 856 tỷ đồng do thiếu các khoản thu nhập bất thường.