Tình hình sức khoẻ danh ca Chế Linh, bác sĩ nói gì?

Mới đây, danh ca Chế Linh đã xuất hiện trở lại sau hơn một tháng vắng bóng, khiến nhiều khán giả lo lắng. Nhìn ông gầy hẳn đi và giọng nói có vẻ khàn hơn, yếu hơn trước.

Chế Linh trong lần xuất hiện mới nhất

Trước lo lắng và nhiều lời hỏi han từ khán giả, đồng nghiệp, Chế Linh lên tiếng thông báo tình hình sức khỏe hiện tại: "Tôi xin gửi lời cảm ơn cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã theo dõi cuộc sống, sinh hoạt của tôi cũng như gửi những lời xây dựng thật giá trị, tình người vô cùng ấm áp.

Tôi cũng xin được thông báo một chút. Hơn một tháng nay tôi bị ho, khan tiếng. Tôi tưởng chừng như mình bị bệnh nặng.

Vì vậy, tôi đã phải tới bệnh viện, chụp chiếu, khám tổng quát tất cả mọi thứ trong cơ thể.

Sau khi khám xong, tôi được bác sĩ kết luận không có bất cứ vấn đề, dấu hiệu nguy hiểm, bệnh tật nào trong cơ thể.

Tôi nhận thấy mình bị như vậy do tình hình thời tiết ở Cananda và Mỹ đang biến đổi báo động, khắc nghiệt. Không khí rất ô nhiễm. Tôi thấy đúng như vậy.

Tôi không phải bị ho do cảm cúm, bệnh tật mà ho một cách kỳ cục lắm, không biết phải giải thích ra sao.

Tới tận hôm nay tôi vẫn chưa thực sự khỏe, tim vẫn đập nhanh. Nhưng tôi vẫn phải lên sóng để không phụ lòng theo dõi của quý vị.

Tôi xin nhắn nhủ mọi người, rằng nếu không có nhu cầu ra đường thì nên ở nhà, còn ra đường thì nên đeo khẩu trang.

Đại gia đình văn nghệ sĩ chúng tôi luôn mong muốn được đón nhận mọi ý kiến đóng góp, xây dựng của quý vị khán giả khắp nơi, ở mọi mặt, dù là người thương hay ghét. Và chúng tôi luôn mong được bình yên, đó là điều cần thiết".

Cách đây hơn một tháng Chế Linh chia sẻ hình ảnh ông đi biển ở tuổi 83. Rất nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và trầm trồ khi thấy Chế Linh dù đã ở tuổi 83 nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, phong độ, trông chỉ như ngoài 60.

Nam danh ca ăn mặc trẻ trung, thanh niên tính và đi lại nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Ông đi khắp bãi biển, từ khu nọ sang khu kia mà không mệt, cho thấy sức khỏe rất tốt.

Ông nói: "Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng còn quý vị khán giả, còn tình thương yêu của mọi người dành cho tôi thì tôi sẽ luôn cống hiến. Tôi phải tìm cho mình những giây phút thoải mái nhất vì cuộc đời có vui vẻ thì mới có sức khỏe.

Tôi luôn luôn nghĩ tới sự trau chuốt từ giọng ca tới giữ gìn sức khỏe để gặp lại khán giả, để khán giả không thất vọng về tôi, người mà khán giả đã dành nhiều tình cảm, thương yêu".