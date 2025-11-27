Tỉnh miền Trung cùng Tập đoàn Sơn Hải tăng tốc đưa dự án 25.000 tỷ đồng "đẹp nhất Việt Nam" thành hiện thực

Khánh Hòa họp tiến độ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng

Gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt. Đây là tuyến giao thông chiến lược kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, được kỳ vọng tạo đột phá phát triển cho cả hai địa phương Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt có điểm đầu tại xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh), kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam phía Đông; điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Toàn tuyến dài 80,8km, trong đó đoạn qua Khánh Hòa dài 44km và qua Lâm Đồng dài 36,8km. Dự án được đầu tư một lần với quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22 đến 24,75m. Tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, riêng chi phí xây dựng lên đến gần 18.900 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành thủ tục chuẩn bị trong giai đoạn 2024 – 2025, khởi công vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2028.

Trong năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng thời gửi tờ trình đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT có phần vốn Nhà nước tham gia. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý, yêu cầu hai địa phương làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ chế vốn, hiệu quả đầu tư và các yêu cầu kỹ thuật để tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, tổng hợp toàn bộ nội dung để hoàn thiện báo cáo chung. Sở Tài chính được giao rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin về phương án nguồn vốn; đồng thời tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn của địa phương.

Trong tuần này, Sở Tài chính sẽ làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – đơn vị đề xuất đầu tư – nhằm thống nhất tỷ lệ vốn tham gia của nhà đầu tư.

Sớm triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt là nhu cầu cấp thiết

UBND tỉnh Khánh Hòa trước đó đã kiến nghị Chính phủ sớm xem xét và cho phép triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030. Theo tỉnh, nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng đang trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội ngày càng nhanh, trong khi tuyến Quốc lộ 27C hiện hữu thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở và quá tải.

Gần đây, đèo Khánh Lê – đoạn đường độc đạo nối Nha Trang và Đà Lạt – đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Xe khách Phương Trang mang biển số 50H-531.14, lưu thông từ Đà Lạt xuống Nha Trang, đã bị đá tảng và đất đá từ vách núi rơi xuống khi đến Km45, khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn thương tâm đã làm 6 người tử vong tại chỗ và 18 người bị thương, một lần nữa cảnh báo sự nguy hiểm của tuyến đường hiện hữu mỗi khi vào mùa mưa bão.

Ảnh minh họa tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trong tương lai bằng AI

Việc sớm triển khai cao tốc Nha Trang – Đà Lạt không chỉ là yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân mà còn là động lực chiến lược cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một tuyến giao thông hiện đại, an toàn và bền vững, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sơn Hải – một doanh nghiệp có kinh nghiệm xây dựng các tuyến vượt núi – từng bày tỏ mong muốn tham gia dự án và cam kết thi công tuyến cao tốc “đẹp nhất Việt Nam”. Điều này cho thấy tính hấp dẫn và tầm quan trọng của dự án trong chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia.

Sở dĩ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt được kỳ vọng trở thành tuyến cao tốc “đẹp nhất Việt Nam” bởi nó sở hữu địa hình và cảnh quan tự nhiên hiếm có, kết hợp giữa biển xanh của Nam Trung Bộ và núi rừng hùng vĩ của Tây Nguyên.

Tuyến đường sẽ đi qua những dãy núi cao, thung lũng sâu, rừng nguyên sinh và nhiều đoạn đèo có tầm nhìn mở rộng, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo chưa từng xuất hiện ở bất kỳ tuyến cao tốc nào trong nước. Khi đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, hành khách sẽ cảm nhận sự chuyển đổi ngoạn mục của khí hậu và cảnh sắc — từ không khí mặn mòi ven biển, qua những vùng bán sơn địa xanh mướt, rồi đến cao nguyên mát lạnh với rừng thông đặc trưng.

Với công nghệ thi công hiện đại, cầu cạn, hầm xuyên núi và các đoạn tuyến bám sườn đồi được thiết kế để mở tối đa tầm nhìn, dự án không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn khai thác trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên của hai vùng đất.

Chính sự hòa quyện giữa kỹ thuật xây dựng tiên tiến và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục đã khiến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt được đánh giá có tiềm năng trở thành tuyến cao tốc ấn tượng và đẹp nhất Việt Nam.