Tính năng gây hao pin trên Google Maps mà những ai chạy xe nên biết

Google Maps là một trong những ứng dụng bản đồ phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt hữu ích khi người dùng lái xe, đi bộ hoặc khám phá những khu vực chưa quen thuộc.

Tuy nhiên, không phải thiết lập nào trong ứng dụng cũng phù hợp để sử dụng liên tục nếu người dùng muốn tiết kiệm pin.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý là chế độ xem Vệ tinh. Thay vì hiển thị bản đồ với đường sá và các thông tin điều hướng cơ bản, chế độ này sử dụng hình ảnh vệ tinh để mô phỏng địa hình và khu vực xung quanh.

Chế độ xem Vệ tinh trên Google Maps có thể làm tăng mức sử dụng dữ liệu và ảnh hưởng đến thời lượng pin điện thoại. (Ảnh: TopZone)

Theo thông tin được Google cung cấp, chế độ xem Vệ tinh có thể sử dụng nhiều dữ liệu di động hơn và ảnh hưởng đến thời lượng pin. Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi người dùng sử dụng Google Maps trong thời gian dài, chẳng hạn trên những chuyến đi xa.

Nếu không cần quan sát hình ảnh thực tế từ vệ tinh, người dùng có thể chuyển Google Maps về chế độ Mặc định.

Ở chế độ này, ứng dụng chủ yếu hiển thị đường đi, tên đường, vị trí và các thông tin cần thiết cho việc điều hướng. Người dùng vẫn có thể tìm địa điểm, xác định lộ trình và theo dõi hướng di chuyển mà không cần hình ảnh vệ tinh.

Để thay đổi, mở Google Maps, nhấn vào biểu tượng Loại bản đồ ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn Mặc định thay cho Vệ tinh.

Thay đổi này không đồng nghĩa điện thoại sẽ tăng đáng kể thời lượng sử dụng pin ngay lập tức. Tuy nhiên, khi kết hợp với việc sử dụng Google Maps trong nhiều giờ, đặc biệt trên những hành trình dài, việc hạn chế các thành phần không cần thiết có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Chế độ Vệ tinh vẫn hữu ích trong một số trường hợp. Chẳng hạn, khi cần xác định chính xác vị trí một con đường, ngã rẽ, khu vực có địa hình phức tạp hoặc quan sát các đặc điểm xung quanh, hình ảnh vệ tinh có thể cung cấp thêm thông tin mà bản đồ thông thường không thể hiện rõ.

Vì vậy, người dùng không nhất thiết phải tắt hoàn toàn chế độ này. Cách hợp lý hơn là chỉ kích hoạt khi thực sự cần quan sát hình ảnh vệ tinh và chuyển về chế độ Mặc định khi quay lại nhu cầu dẫn đường thông thường.

Đặc biệt với những chuyến đi dài hoặc di chuyển tại khu vực có sóng di động không ổn định, việc hạn chế sử dụng chế độ Vệ tinh cũng có thể giúp giảm lượng dữ liệu cần tải xuống và tránh tiêu hao pin không cần thiết.

Đây là một thay đổi nhỏ trong Google Maps nhưng có thể hữu ích với những người thường xuyên sử dụng điện thoại để dẫn đường và muốn kéo dài thời gian sử dụng pin trong suốt hành trình.