Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tính năng này của iPhone vừa cứu sống người

30-08-2025 - 20:28 PM | Thị trường

Người dùng iPhone được khuyến cáo hãy chắc chắn rằng tính năng này đã được bật!

Mới đây, một câu chuyện hy hữu xảy ra tại Mỹ khiến nhiều người càng thêm thuyết phục về tính năng an toàn trên iPhone.

Theo WFMJ, đầu tháng này, Lindsay Leskovac, 16 tuổi, đã ngủ gật khi đang lái xe về nhà vào ban đêm. Chiếc xe tải của cô bị mất lái và gặp tai nạn nghiêm trọng, khiến Lindsay gãy nhiều xương, bao gồm cả hai chân và cột sống cổ, đồng thời rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Tính năng này của iPhone vừa cứu sống người- Ảnh 1.

Người dùng iPhone được khuyến cáo hãy chắc chắn rằng tính năng này đã được bật!

Ngay thời điểm va chạm, iPhone của Lindsay đã tự động kích hoạt tính năng Crash Detection (Phát hiện va chạm) - điện thoại lập tức gọi 911 và gửi tín hiệu đến đội cứu hộ. Nhờ vậy, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và kịp thời đưa cô đến bệnh viện.

Mẹ của Lindsay cho biết bà hoàn toàn không biết về tính năng này trước đó và khẳng định chính chiếc iPhone đã cứu sống con gái mình. “Người của đội cứu hỏa nói với tôi rằng 911 thông báo chính điện thoại đã tự động gọi. Tôi đã tìm hiểu thêm thì phát hiện rằng, iPhone 14 trở lên có sẵn tính năng Crash Detection nếu được bật trong cài đặt. Và con bé đang dùng iPhone 14”, bà chia sẻ.

Bà cũng khuyến nghị mọi người hãy chắc chắn rằng tính năng này đã được bật, bằng cách:

Trên iPhone của bạn

1. Mở ứng dụng Cài đặt.

2. Nhấn vào SOS khẩn cấp.

3. Tắt cuộc gọi sau sự cố nghiêm trọng.

Trên Apple Watch của bạn

1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Apple Watch.

2. Trong tab Đồng hồ của tôi, chạm vào SOS khẩn cấp.

3. Tắt cuộc gọi sau sự cố nghiêm trọng.

Hiện tại, Crash Detection khả dụng trên:

- iPhone 14 trở lên (tất cả các mẫu) chạy iOS 16 hoặc mới hơn

- Apple Watch Series 8 trở lên, Apple Watch SE thế hệ 2, và Apple Watch Ultra trở lên chạy watchOS 9 hoặc mới hơn

Câu chuyện của Lindsay một lần nữa cho thấy iPhone có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng con người, đặc biệt trong những tình huống nguy cấp không ngờ tới.

Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!

Theo KV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục nghìn tấn hàng từ Lào đổ bộ Việt Nam với giá siêu rẻ - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu

Hàng chục nghìn tấn hàng từ Lào đổ bộ Việt Nam với giá siêu rẻ - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu Nổi bật

Vừa bị Mỹ áp thuế 50%, quốc gia BRICS bất ngờ tuyên bố chuẩn bị tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 9, sẽ dùng dầu giá rẻ để đảm bảo an ninh năng lượng

Vừa bị Mỹ áp thuế 50%, quốc gia BRICS bất ngờ tuyên bố chuẩn bị tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 9, sẽ dùng dầu giá rẻ để đảm bảo an ninh năng lượng Nổi bật

Phát hiện gần 12.000 vụ hàng lậu, hàng giả trong 8 tháng

Phát hiện gần 12.000 vụ hàng lậu, hàng giả trong 8 tháng

20:15 , 30/08/2025
Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao

Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao

19:34 , 30/08/2025
Thị trường ô tô Việt sôi động với nhiều mẫu xe điện mới

Thị trường ô tô Việt sôi động với nhiều mẫu xe điện mới

18:49 , 30/08/2025
Không phải siêu xe, Ford lập kỷ lục tốc độ nhờ… Transit: Động cơ điện mạnh tới 1.400 mã lực, không ai có cơ hội sở hữu dù nhiều tiền đến đâu

Không phải siêu xe, Ford lập kỷ lục tốc độ nhờ… Transit: Động cơ điện mạnh tới 1.400 mã lực, không ai có cơ hội sở hữu dù nhiều tiền đến đâu

17:44 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên