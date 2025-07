Tỉnh nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây "đảo tỷ phú" đang mời đầu tư 5 khu đô thị rộng gần 282 ha với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng

UBND TP Hải Phòng vừa liên tiếp phát thông báo mời đầu tư cho nhiều dự án bất động sản trên địa bàn.

Đầu tiên là Dự án mở rộng Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại phường An Hải và Lê Lợi, quận An Dương (nay là phường An Hải, phường An Dương, phường An Phong). Dự án có tổng vốn đầu tư 9.384,6 tỷ đồng, quy mô gần 91 ha. Tiến độ xây dựng kéo dài 8 năm. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong các dự án mời đầu tư gọi lần này.

Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Khu đô thị mới Hồng Thái - An Hải với tổng mức đầu tư hơn 6.966 tỷ đồng, quy mô 66 ha. Dự án được quy hoạch hiện đại, gồm các dãy liền kề, biệt thự, tổ hợp chung cư 16 tầng, bệnh viện đa khoa cao 5 tầng và trung tâm thương mại cao 5 tầng. Thời gian triển khai 9 năm.

Tại đây sẽ xây hoàn thiện mặt ngoài các căn nhà ở thương mại liền kề cao 4 tầng (trên diện tích đất 8,2 ha), nhà ở thương mại biệt thự cao 4 tầng (3,9 ha), nhà ở xã hội dạng chung cư cao 5 tầng (gần 4 ha), chung cư hỗn hợp cao tối đa 16 tầng (2 ha), tổ hợp thương mại cao 5 tầng (1,5 ha), bệnh viện đa khoa cao 5 tầng (3,1 ha),...

Tiếp đến Khu đô thị Đông Sơn - Hòa Bình tại phường Trần Hưng Đạo và phường Hòa Bình, TP Thủy Nguyên (nay là phường Lưu Kiếm, phường Hoà Bình). Dự án có tổng vốn đầu tư 2.687,2 tỷ đồng, tiến độ xây dựng trong vòng 5 năm và quy mô diện tích khoảng 26,7 ha.

Tại đây sẽ xây thô hoàn thiện mặt ngoài các căn nhà ở liền kề cao 5 tầng (trên diện tích đất gần 6 ha), các căn biệt thự cao 4 tầng (1,1 ha), công trình thương mại dịch vụ, cửa hàng tiện ích (dạng liền kề) cao 4 tầng (0,6 ha), trường mầm non cao 2 tầng (khoảng 0,3 ha), trung tâm đào tạo nghiên cứu cao tối đa 5 tầng (2,7 ha).

Ngoài ra còn hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại chỗ với quy mô 25 lô đất để xây nhà ở liền kề (0,3 ha), 4 quảng trường, công viên cây xanh, thể dục thể thao (1,1 ha).

Thứ tư là Khu đô thị tại phường Hồng Thái, quận An Dương (nay là phường An Hải) với tổng vốn đầu tư khoảng 2.102,9 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động là 5 năm.

Diện tích đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 21,5 ha. Trong đó có khoảng 4 ha đất xây nhà ở liền kề, khoảng 0,7 ha đất xây biệt thự, gần 1,5 ha đất xây chung cư nhà ở xã hội, hơn 0,3 ha đất xây công trình thương mại dịch vụ, gần 0,4 ha đất xây trường mầm non cùng nhiều hạng mục khác.

Cuối cùng là Khu đô thị Thủy Đường - Thủy Sơn tại phường Thủy Đường, TP Thuỷ Nguyên (nay là phường Thuỷ Nguyên) với tổng vốn đầu tư 964,6 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động là 8 năm.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 76,8 ha. Trong đó có khoảng 9,5 ha đất xây nhà ở liền kề để bán,gần 1 ha đất xây tòa nhà hỗn hợp (chung cư thương mại và các sàn thương mại dịch vụ), 3,9 ha đất xây dựng chung cư nhà ở xã hội.

Ngoài ra còn các công trình trường học mầm non (gần 1 ha); trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở (1,9 ha); trung tâm văn hóa thể thao (0,5 ha); công trình thương mại dịch vụ (0,2 ha);...

Điểm chung của cả 5 dự án là thời gian thực hiện kéo dài từ 5 đến 9 năm, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi, đảm bảo công khai và minh bạch. Với tổng mức đầu tư lên tới hơn 22.000 tỷ đồng, đây được xem là làn sóng quy hoạch - kêu gọi đầu tư mạnh mẽ nhất tại Hải Phòng từ đầu năm đến nay.