Tỉnh rộng thứ 4 VN sắp có công trình gần 24.000 tỷ đồng kết nối Hà Nội với Lào, hoàn thành năm 2028

Đây là dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, để xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dự án dài khoảng 60 km dự kiến khởi công năm 2026.

Cụ thể, theo quyết định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính là chủ tịch hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch. Ngoài ra, thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường... cùng lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Theo quyết định, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực.

Hội đồng này sẽ có trách nhiệm thẩm định và hoàn thiện báo cáo để xác định hồ sơ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có đủ điều kiện hay chưa, để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Đáng chú ý, Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi dự án được phê duyệth

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0+000 giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (nút giao Hưng Tây, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) và điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (giáp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On).

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An, bao gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h, trong đó đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60 – 80 km/h. Ngoài ra, nền đường với đoạn vận tốc thiết kế 100 km/h rộng 32,25 m và đoạn vận tốc thiết kế 60 – 80 km/h rộng 29m.

Trên thực tế, căn cứ vào kết quả dự báo nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất giai đoạn đầu đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy với 4 làn xe hoàn chỉnh (bao gồm mỗi chiều đường có 2 làn xe và 1 làn dừng xe khẩn cấp), nền đường rộng 22 - 24,75 m; các cầu trên tuyến đầu tư quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh (rộng từ 29 - 32,25 m). Ngoài ra, các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 6 làn xe hoàn chỉnh; giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn xe.

Theo quy hoạch, dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy cần sử dụng quỹ đất khoảng 648 ha. Như vậy, dự kiến có khoảng 2.833 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó có 221 hộ phải tái định cư.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa

Sơ bộ tổng mức đầu tư của tuyến cao tốc này là khoảng gần 24.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy theo hình thức đầu tư công. Trong đó, nguồn vốn dự kiến từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 22.439 tỷđồng và nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.411 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất khởi động chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng từ năm 2025; thi công từ năm 2026; cơ bản hoàn thành năm 2028; đưa vào khai thác 2029 và quyết toán năm 2030.

Tuyến cao tốc quan trọng kết nối Việt Nam - Lào

Theo Bộ Xây dựng, khi hoàn thành, cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ là đoạn tuyến quan trọng trong trục Hà Nội – Viêng Chăn. Cao tốc này sẽ hình thành tuyến giao thông tốc độ cao, ngắn nhất nối Thủ đô Việt Nam và thủ đô Lào.

Khi đi vào hoạt động, cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ tạo điều kiện lưu thông thuận lợi từ Viêng Chăn tới các khu kinh tế ven biển Việt Nam, nhất là Nghệ An. Hơn nữa, cao tốc này còn là tiền đề phát triển trục kinh tế Đông - Tây, kết nối tiểu vùng sông Mê Kông với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, từ đó rút ngắn thời gian vận chuyển so với đường biển.

Không chỉ giúp thúc đẩy liên kết kinh tế -- xã hội, nâng cao năng lực vận tải, tạo không gian phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ..., tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy còn được kỳ vọng là giúp phát triển du lịch và giảm nghèo bền vững cho khu vực.