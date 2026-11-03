Tỉnh sát vách Hà Nội hút loạt ông lớn Vingroup, Sun Group tìm về đầu tư, dự kiến xây mới 2 học viện thuộc Bộ Công an trên khu đất hơn 400ha

Chiều 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai hai dự án thuộc Bộ Công an.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu đất dự kiến triển khai hai học viện nằm trên địa bàn phường Phố Hiến và các xã Tân Hưng, Hoàng Hoa Thám, có tổng diện tích khoảng 409,1ha. Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp và đất dân cư hiện hữu.

Theo quy hoạch, khu vực này có các chức năng gồm đất trường đại học, ký túc xá, nhà ở thấp tầng, đất công cộng đại học, đất giao thông, nghĩa trang nhân dân, cây xanh và mặt nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát hiện trạng đất đai, số hộ dân bị ảnh hưởng và các điều kiện giải phóng mặt bằng. Những nội dung được đặt ra gồm phương án bố trí tái định cư, di dời mồ mả và quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết tỉnh thống nhất cao về chủ trương và địa điểm quy hoạch xây dựng hai học viện. Lãnh đạo tỉnh đề xuất thành lập hai tổ công tác, gồm một tổ của Bộ Công an và một tổ của tỉnh, để phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình chuẩn bị dự án.

Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an, là cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát hiện trạng đất đai, công trình, vật kiến trúc và các hộ dân trong phạm vi dự án; xác định diện tích, ranh giới, chỉ giới, đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, di dời và tái định cư. Đối với các công trình tâm linh, di tích, nghĩa trang và công trình liên quan, tỉnh yêu cầu có phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Về quy hoạch, các cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện quy hoạch chi tiết, trong đó tính toán đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối giao thông giữa hai học viện với các trục giao thông đối ngoại. Các khu chức năng, dịch vụ, thương mại, nhà ở và thiết chế xã hội cần thiết cũng được đưa vào nghiên cứu; quỹ đất và hạ tầng các khu tái định cư được yêu cầu chuẩn bị trước.

Theo kế hoạch được nêu tại cuộc họp, tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch, đề án và thủ tục chủ trương đầu tư trong tháng 12/2026, tạo điều kiện khởi công hai dự án vào dịp 3/2/2027. Sở Xây dựng được giao xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hưng Yên những năm gần đây đang trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn với loạt dự án đô thị, nghỉ dưỡng và nhà ở quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha. Ecopark là một trong những đơn vị tiên phong với khu đô thị sinh thái gần 500ha tại Văn Giang, khởi động từ năm 2003 và khởi công năm 2009.

Từ năm 2021, Vingroup tiếp tục phát triển hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3, quy mô lần lượt khoảng 458ha và 294ha. Tập đoàn này còn có dự án nhà ở xã hội khoảng 31ha tại phường Phố Hiến, gồm 25 tòa chung cư 9 tầng, tổng vốn dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ở phía Đông Nam tỉnh, Trump International Hưng Yên được khởi công tháng 5/2025 tại khu vực xã Khoái Châu và xã Châu Ninh. Dự án có quy mô hơn 990ha, do Trump Organization hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, thành viên KBC, triển khai. Trong khi đó, Sun Group cũng đang mở rộng hoạt động tại Hưng Yên. Tháng 6/2026, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ do doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư.