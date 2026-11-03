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Việt Nam dự kiến có thêm khu đô thị rộng hơn 2.250ha, nằm gần sân bay 16 tỷ USD, lớn nhất cả nước

| | Bất động sản

Khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng hơn 2.250ha, thuộc xã An Phước và một phần phường Tam Phước, được định hướng phát triển thành đô thị hỗn hợp với các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, du lịch và kinh tế sân bay.

Ngày 2/11, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị thông tin về định hướng quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, khu vực nghiên cứu nằm ở phía Tây Nam thành phố, có tổng diện tích hơn 2.250ha, trong đó khoảng 259ha là mặt sông Đồng Nai.

Khu vực này có vị trí kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng. Phía Bắc giáp hành lang đường kết nối cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phía Tây giáp sông Đồng Nai và TP.HCM; phía Nam giáp phường Nhơn Trạch. Theo định hướng, khu đô thị sẽ khai thác lợi thế cảnh quan ven sông, đồng thời gắn với không gian phát triển phía Tây đô thị sân bay Long Thành.

Quy hoạch dự kiến phân chia thành 4 khu vực chức năng. Phía Tây phát triển đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông, đồng thời bố trí phần lớn quỹ đất nhà ở. Phía Đông ưu tiên văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục và nghiên cứu. Phía Nam định hướng đô thị sinh thái, giáo dục và các khu chức năng mật độ thấp.

Việt Nam dự kiến có khu đô thị mới rộng hơn 2.250ha, nằm gần sân bay lớn nhất cả nước, vốn 16 tỷ USD - Ảnh 1.

Phối cảnh quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Nguồn: Sở Xây dựng Đồng Nai 

Trong khi đó, khu vực phía Bắc được nghiên cứu phát triển thành đô thị đại học, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực đào tạo dự kiến gắn với nhu cầu nhân lực của thành phố và khu vực như hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế.

Về hạ tầng, khu vực phía Tây được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng gắn với giao thông công cộng. Dọc sông Đồng Nai dự kiến bố trí công viên, quảng trường, đường đi bộ và các không gian phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch. Khu vực phía Nam có nhiều kênh rạch, mặt nước tự nhiên sẽ được chú trọng giải pháp thoát nước, trữ nước và kiểm soát ngập.

Việt Nam dự kiến có khu đô thị mới rộng hơn 2.250ha, nằm gần sân bay lớn nhất cả nước, vốn 16 tỷ USD - Ảnh 2.

Phối cảnh quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Nguồn: Sở Xây dựng Đồng Nai

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị rà soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, xác minh nguồn gốc từng thửa đất để chuẩn bị phương án bồi thường bảo đảm công bằng, khách quan và đúng quy định. Chính quyền xã An Phước và phường Tam Phước được giao tiếp tục phổ biến thông tin quy hoạch đến người dân, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, ngăn tình trạng xây dựng trái phép đón đầu quy hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch trên khu đất rộng khoảng 5.000ha tại Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, tương đương khoảng 416.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, được thiết kế với công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và vận chuyển 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, sau hơn 5 năm triển khai xây dựng.

Khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Với quy mô này, Long Thành được kỳ vọng trở thành một trong những đầu mối trung chuyển hàng không lớn của khu vực Đông Nam Á.


Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

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