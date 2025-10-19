Tình trạng ngày càng tệ của Ninh Dương Lan Ngọc

Tối 18/10, chương trình Running Man Việt lên sóng tập 3 và thu hút hàng trăm nghìn người xem trực tiếp. Tập này tiếp tục với hành trình cuộc đua tìm người thừa kế gia tộc R, đồng thời loại bỏ 2 nhân vật là "kẻ giả mạo" trong số 9 chị em. Sau chấn thương, tình hình của Ninh Dương Lan Ngọc - "bóng hồng" duy nhất trong dàn cast chính gây chú ý.

Theo đó, tập này thời lượng lên sóng của Lan Ngọc chỉ kéo dài vài phút. Nếu ở tập trước cô vẫn xuất hiện để theo dõi, ngồi bên ngoài vừa ăn vuống vừa cười đùa với dàn cast với vai trò người dẫn truyện thì lần này Lan Ngọc mất hút hoàn toàn. Hầu hết các thử thách chỉ có 8 thành viên bao gồm 6 cast chính Trấn Thành, Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát và 2 khách mời Trang Pháp, JSOL tham gia. Lan Ngọc cũng không tham gia bữa tiệc ăn uống, chia sẻ cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ ở cuối tập 3.

Khoảnh khắc hiếm hoi Lan Ngọc xuất hiện chính là ở phần chào kết, công bố người chiến thắng. Nữ diễn viên lộ rõ khuôn mặt mệt mỏi, đôi chân vẫn còn sưng và phải ngồi xe lăn.

Lan Ngọc chỉ xuất hiện trong vài phút chào kết Running Man Việt

Lan Ngọc có góp mặt trong cảnh quay dư âm của tập trước, sau đó khi chính thức bước vào chặng đua mới thì cô vắng bóng

Chỉ có 8 thành viên tham gia thử thách, Lan Ngọc không còn xuất hiện để bình luận hay trêu ghẹo như ở tập 2

Đến khi gần hết các thành viên bị xé bảng tên, Lan Ngọc mới lộ diện

Nữ diễn viên ngồi xe lăn để tổng kết chặng đua, cô không có quá nhiều khung hình lên sóng

Lan Ngọc lộ diện có phần mệt mỏi, cô ngồi xe lăn và chân băng bó

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng rằng sức hút của Lan Ngọc có nguy cơ “hạ nhiệt” khi cô gần như vắng bóng trong tập mới. Ở Running Man Việt, nữ diễn viên luôn là "át chủ bài" về độ duyên dáng, là người giữ nhịp cảm xúc giữa dàn cast toàn nam. Chính vì thế, việc Lan Ngọc xuất hiện ít khiến nhiều người cảm thấy trống trải, không còn những khoảnh khắc quăng miếng tự nhiên hay phản ứng nhanh nhạy quen thuộc của cô trong các trò chơi.

Tuy nhiên, đa phần công chúng vẫn chọn cách thông cảm và ủng hộ, khi biết nữ diễn viên vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương sau sự cố ghi hình. Trong phần trailer tập 4, Lan Ngọc đã tươi tắn hơn để tái xuất đường đua. Được biết, sau khi quay chặng này, Lan Ngọc đã nghỉ ngơi tầm 1 tháng để phục hồi chấn thương.

Ở tập trước, Lan Ngọc đã thông báo sẽ không tham gia tiếp các thử thách vì chấn thương

Trong tập 1 Running Man, Lan Ngọc gặp chấn thương sau màn xé bảng tên với Trấn Thành. Do vết thương ở chân vẫn còn sưng nặng, cô được đặc cách không tham gia thi đấu trong tập 2 để đảm bảo sức khỏe. Sau phần giới thiệu, Lan Ngọc chủ động thông báo không tham gia các thử thách ở tập này: "Em xin phép được rời cuộc chơi hôm nay, để nhường phần đó lại cho 8 anh chị em". Sợ khán giả hiểu lầm rằng Lan Ngọc rút khỏi chương trình, Trấn Thành lập tức đính chính ngay trên sóng: "Anh phải nói cho mọi người hiểu là em Lan Ngọc cái chân đang bị sưng thiệt, cho nên cho Lan Ngọc nghỉ ngơi một bữa hôm nay".

Dù không trực tiếp tham gia các thử thách, Lan Ngọc vẫn hiện diện xuyên suốt tập 2 với vai trò người quan sát và bình luận viên tại chỗ. Nữ diễn viên liên tục có những màn pha trò duyên dáng, bình luận dí dỏm và không ngừng cổ vũ đồng đội. Cô cũng khiến khán giả bật cười khi thoải mái… ngồi ăn uống, nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong khi mọi người đang "đấu trí đấu sức".