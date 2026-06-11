Tình trạng sức khỏe của ca sĩ Siu Black

Dù đang phải điều trị bệnh thận cùng nhiều bệnh nền khác, "Họa mi núi rừng" vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh có dịp đến Măng Đen biểu diễn và tranh thủ ghé thăm đàn chị tại làng Plei Tơnghia, nơi Siu Black đang sinh sống. Chứng kiến tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ sau thời gian điều trị, Phương Thanh không khỏi xót xa.

Clip Phương Thanh đến thăm Siu Black

Chia sẻ với Ngôi sao, Phương Thanh cho biết Siu Black trông xanh xao và kém sức sống hơn trước vì những đợt chạy thận định kỳ. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm phục là tinh thần mạnh mẽ của đàn chị. Dù sức khỏe giảm sút, nữ ca sĩ vẫn luôn cố gắng giữ năng lượng tích cực và không để bệnh tật đánh gục ý chí.

Ở tuổi gần 60, Siu Black đang phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Hồi đầu năm 2026, nữ ca sĩ nhập viện chạy thận theo chỉ định của bác sĩ sau thời gian dài thường xuyên mệt mỏi và suy giảm thể trạng. Chị phải lọc máu định kỳ hai lần mỗi tuần để duy trì sức khỏe. Trước đó, ca sĩ cũng được xác định mắc tiểu đường cùng một số bệnh nền khác như rối loạn mỡ máu và mất cân bằng điện giải.

Bệnh tình của Siu Black từng diễn biến khá nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết nữ ca sĩ mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, kéo theo nhiều biến chứng liên quan đến tim mạch và hô hấp. Có thời điểm, chị phải nhập viện cấp cứu khiến người thân và khán giả vô cùng lo lắng.

Hình ảnh Siu Black đến bệnh viện điều trị gần đây

Dẫu vậy, sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe của Siu Black đã dần ổn định. Nữ ca sĩ cho biết việc duy trì chạy thận và tuân thủ phác đồ điều trị giúp chị có thể sinh hoạt bình thường hơn. Tháng 3 vừa qua, chị đã trở lại sân khấu trong một số chương trình nghệ thuật, biểu diễn đầy nhiệt huyết như một cách khẳng định tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh.

Tinh thần vượt lên nghịch cảnh ấy cũng được Siu Black gửi gắm trong ca khúc Ta chẳng là gì cả vừa ra mắt. Nữ ca sĩ cho biết ngay khi nghe bản demo, chị đã xúc động vì ca từ phản ánh chân thực hành trình đời mình.

Ca khúc kể về hành trình một con người đi qua đỉnh cao danh vọng, trải qua thất bại, bệnh tật rồi học cách buông bỏ để tìm lại sự bình yên với những câu hát đầy xúc động như: "Tỉnh dậy sau cơn mê, ta tập sống thật chậm. Bàn tay từng nắm chặt, buông ra chẳng còn gì. Ta từng ở trên cao, rồi rơi xuống vực sâu. Tiền tài và danh vị, thất bại có sao đâu".

Với Siu Black, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời tri ân gửi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả đã luôn đồng hành cùng chị trong những giai đoạn khó khăn nhất.