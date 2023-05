Tỉnh xuất siêu lớn nhất, thu về hơn 4 tỷ USD 4 tháng đầu năm 2023

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,8%; nhập khẩu giảm 15,4% . Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 108,57 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 28,58 tỷ USD, giảm 11%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,99 tỷ USD, giảm 12,1%, chiếm 73,7%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,33 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 96,1 tỷ USD, chiếm 88,5%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 8,56 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 2,58 tỷ USD, chiếm 2,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 102,22 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,62 tỷ USD, giảm 11,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,6 tỷ USD, giảm 17,4%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 33,3 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 24,4 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 9,3 tỷ USD, giảm 12,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 367 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 589 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 16,8 tỷ USD, giảm 18,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 8,9 tỷ USD, giảm 36,9%; nhập siêu từ ASEAN 2,3 tỷ USD, giảm 53%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 4 tháng đầu năm thặng dư 6,35 tỷ USD. Xét trong 63 tỉnh, thành 5 địa phương xuất siêu trên 1 tỷ USD gồm có: Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai và Bắc Giang.

Những tỉnh, thành xuất siêu trên 1 tỷ USD 4 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Thái Nguyên là địa phương xuất siêu lớn nhất trong 63 tỉnh, thành. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2023, Thái Nguyên xuất siêu 4,04 tỷ USD.



Theo Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.775,5 triệu USD (đạt 27,9% kế hoạch), giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 232,6 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9.543 triệu USD (chiếm 97,6% tổng giá trị xuất khẩu) và giảm 16,8% so với cùng kỳ.

Nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu tính chung 4 tháng đầu năm 2023 ước giảm so với cùng kỳ là: Sản phẩm từ sắt thép đạt 12,2 triệu USD (-15,3%); kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 89,3 triệu USD (-16,4%); nhóm điện thoại, máy tính bảng và điện tử khác đạt 9.211,4 triệu USD (-16,7%); chè các loại đạt 0,5 triệu USD, giảm 34,8%...

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu tính chung 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt cao hơn cùng kỳ như: Sản phẩm may đạt 176,7 triệu USD, tăng 22,1%; phụ tùng vận tải đạt 2,3 triệu USD, tăng 13,1%...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.697,6 triệu USD, giảm 23,9% so với cùng kỳ. Chia ra, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 149,4 triệu USD, tăng 8,5%13; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5.548,2 triệu USD (chiếm 97,38% tổng kim ngạch nhập khẩu), giảm 24,5%.

Nhóm mặt hàng chủ yếu có giá trị nhập khẩu tính chung 4 tháng đầu năm 2023 ước giảm so với cùng kỳ như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 45,6 triệu USD (-0,4%); sản phẩm từ sắt thép đạt 12,6 triệu USD (-4,5%); nguyên liệu và linh kiện điện tử đạt 5.288,8 triệu USD (-25,5%); giấy các loại đạt 1,9 triệu USD (-25,8%)...

Một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu tỉnh chung 4 tháng đầu năm 2023 ước tăng so với cùng kỳ như: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 23,3 triệu USD (+54,7%); chất dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 32 triệu USD (+25,2%); vải các loại đạt 56,2 triệu USD (+9,3%); nguyên phụ liệu dệt may đạt 23,6 triệu USD (+4,2%)...