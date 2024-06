TNCL tạo sức hút lớn trong lần đầu tham dự Vietbaby Fair HCM 2024

Xuất hiện tại VietBaby Fair HCM 2024 lần này, Công ty TNHH TNCL – Đơn vị chuyên phân phối chính hãng, độc quyền các thương hiệu đồ dùng cho Mẹ và Bé nổi tiếng đã mang đến gian hàng với diện tích lớn nổi bật ở vị trí trung tâm của không gian Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) để trưng bày và giới thiệu 13 nhãn hàng tiêu biểu.

"Là đơn vị đã có mặt gần 8 năm tại thị trường đồ dùng cho Mẹ và Bé ở Việt Nam, chúng tôi rất vinh dự khi nhận lời mời tham gia sự kiện VietBaby Fair HCM 2024 được tổ chức năm nay. TNCL góp mặt với gian hàng quy tụ 13 nhãn hiệu nổi bật mà chúng tôi đang phân phối chính hãng, độc quyền trong nhiều năm qua. Không chỉ hướng đến việc hợp tác, kết nối cùng đối tác, khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh… chúng tôi kỳ vọng thông qua sự kiện lần này sẽ đến gần hơn với khách hàng là các bậc phụ huynh, từ đó tận tay trao gửi đến bố mẹ và các bé những sản phẩm chính hãng, chất lượng như mong đợi." – Ông Nguyễn Duy Vĩnh – Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TNCL cho biết.



Tham gia VietBaby Fair HCM 2023, TNCL trưng bày và giới thiệu sản phẩm của 13 thương hiệu đơn vị đang phân phối chính hãng, độc quyền

Cụ thể, gian hàng của TNCL trong khuôn khổ sự kiện trưng bày các sản phẩm mới và được ưa chuộng thuộc các nhãn hàng như Hegen, Baby Brezza, Ergobaby, Ecomom, Tiny Love, Upang, Globber, Delta Children, Applecrumby, Bibs, GB, Mongsure, Boon… Đây là những thương hiệu nổi tiếng và được tin dùng tại thị trường sản phẩm dành cho Mẹ và Bé trong nước và quốc tế. Hầu hết các nhãn hàng do TNCL phân phối chính hãng, độc quyền đều đến từ các quốc gia có nền kinh tế và công nghệ phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Đức, Hàn Quốc… đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn khắt khe về an toàn cho người sử dụng, tích hợp nhiều tiện ích, có ưu điểm vượt trội cho người dùng.



Các sản phẩm của thương hiệu lớn do TNCL phân phối chính hãng được nhiều phụ huynh tin dùng

Giữ vững tinh thần chủ đạo của thương hiệu như tên gọi TNCL - The Nature Of Care and Love là "thật sự yêu thương, thật sự chăm sóc" cùng sứ mệnh "Mang đến những sản phẩm chính hãng và chất lượng cho thế hệ tương lai", đơn vị còn gửi tặng khách tham quan nhiều phần quà hấp dẫn cùng các Voucher ưu đãi giá trị… Đặc biệt hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, phụ huynh và các bé đến tham quan gian hàng của TNCL cũng sẽ nhận được những phần quà thú vị từ đơn vị.



"Trước đi khi sinh bé đầu tôi không biết đến các sự kiện Triển lãm như VietBaby Fair nên thường mua hàng trực tuyến hoặc cửa hàng gần nhà. Bây giờ khi có bầu bé thứ 2 tôi chủ động tìm hiểu nhiều hơn và biết đến các sự kiện như thế này, đến tận gian hàng và trải nghiệm các sản phẩm chính hãng từ công ty uy tín tối thấy yên tâm và hài lòng hơn khi mua vì không sợ mua nhầm hàng giả, kém chất lượng." - Khách tham quan.

Gia đình MC Phan Ny và Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tham quan gian hàng TNCL tại VietBaby Fair HCM 2024

Không chỉ tạo ra không gian mua sắm lý tưởng với hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước cùng mức giá ưu đãi hấp dẫn cho các bà mẹ, VietBaby Fair HCM 2024 còn mang đến những khu vui chơi và hoạt động giáo dục bổ ích, giúp trẻ vui chơi thoải mái trong khi mẹ có thể thư giãn, tìm hiểu sản phẩm.



Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm và Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ và Bé VietBaby Fair HCM 2024 diễn ra từ ngày 30/5-2/6 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – Số 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7 - Hồ Chí Minh.

Về Công ty TNHH TNCL – Đơn vị chuyên phân phối chính hãng độc quyền các sản phẩm dành cho mẹ và bé

Văn phòng HCM: 135/37/49-51 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng HN: Tầng 1, Số 114/9 Ngõ 26 Phố Tô Hiệu, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP.HN

Website: www.tncl.vn

Hotline: 090.148.9727

Tel: 028.3512.1058

Email: contact@tncl.vn