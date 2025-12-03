Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa ghi nhận 1 cái tên mới

Cuối tháng 11 vừa qua, giữa không gian cao nguyên đá Đồng Văn lộng gió, tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức vinh danh một địa điểm vô cùng đặc biệt. Đó là Dảnh House tại làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang cũ). Khu lưu trú được xác lập kỷ lục với kiến trúc mô phòng trống đồng độc đáo, có thể nói là chưa đâu có. Trên báo Tuyên Quang, công trình được đánh giá là mô hình du lịch cộng đồng sáng tạo, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa người Lô Lô và thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương.

Ảnh Báo Tuyên Quang

Kiến trúc trống đồng giữa núi đá và câu chuyện giữ gìn bản sắc

Theo Báo Tuyên Quang và trang chính thức của Dảnh House, khu lưu trú nằm giữa Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, gồm 5 cặp nhà nghỉ mẹ – con mô phỏng trống đực và trống cái của người Lô Lô – biểu tượng thiêng liêng gắn liền với ý niệm cội nguồn. Trong tiếng Lô Lô, “Dảnh” nghĩa là trống đồng – điều này được chính chủ khu nghỉ chia sẻ nhằm lý giải cảm hứng văn hóa cho toàn bộ công trình.

Báo Tuyên Quang mô tả thêm các căn nhà được xây từ đất sét kết hợp chất kết dính truyền thống, hoàn thiện trong 12 tháng với hơn 25 thợ địa phương. Nhà lớn cao hơn 6m, đường kính mặt trống 5,1m; nhà nhỏ cao 4,5m – thông số được VietKings ghi nhận trong hồ sơ kỷ lục.

Cận cảnh những ngôi nhà trống đồng ở Dảnh House (Ảnh Dảnh House)

Ảnh Travellive

Bên trong, nội thất ốp gỗ thông tự nhiên tạo nên không gian ấm cúng, hài hòa với lối kiến trúc bản địa. Một căn nhà gỗ truyền thống nằm ở trung tâm khuôn viên đóng vai trò như “linh hồn văn hóa”, nơi kể câu chuyện nghề thêu, lễ tục và lịch sử người Lô Lô.

Nhiều du khách dành lời khen cho Dảnh House. Trên diễn đàn Sáo Diều, một du khách nhận xét: “Không gian tròn – ấm – lạ, cảm giác như đang sống cùng một phần di sản văn hóa”. Một người khác viết rằng Dảnh House có “view núi đẹp, cảm giác yên bình và gần gũi, rất đáng trải nghiệm”.

Sự tinh tế của Dảnh House còn thể hiện ở những chi tiết nhỏ như bộ sưu tập gốm cổ, ly uống nước độc bản hay kệ sách văn học được sắp đặt nổi bật – tất cả tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa có chiều sâu văn hóa. Đây cũng là lý do công trình được Kỷ lục Việt Nam ghi nhận như một điểm nhấn sáng tạo của du lịch cộng đồng Hà Giang.

Bên trong căn phòng ở khu nghỉ (Ảnh Travellive)

Ngoài kiến trúc, khu nghỉ dưỡng còn là cầu nối văn hóa: Du khách có thể tham gia lễ cúng tổ tiên, lễ đặt tên, xem phụ nữ Lô Lô thêu trang phục truyền thống hay thưởng thức những món ăn bản địa do chính người dân chế biến. Nhiều du khách cho biết họ tìm thấy cảm giác bình yên khi ngồi giữa sân vườn, nhìn dãy núi xám trùng điệp và cột cờ Lũng Cú kiêu hãnh trong gió.

Từ góc độ chủ nhân công trình, việc xây dựng Dảnh House không chỉ là tạo nên một nơi nghỉ dưỡng khác biệt, mà còn là cách để gìn giữ niềm tự hào về trống đồng – biểu tượng gắn liền với lịch sử và đời sống người Lô Lô. “Chúng tôi muốn mỗi du khách khi bước vào đây đều cảm nhận được một phần văn hóa của người Lô Lô, một phần câu chuyện của mảnh đất cực Bắc”, đại diện khu nghỉ chia sẻ trên truyền thông.

Ảnh Báo Quân đội Nhân Dân

Lô Lô Chải và hệ sinh thái cơ sở lưu trú mang đậm bản sắc bậc nhất Việt Nam

Lô Lô Chải từ lâu đã nổi tiếng với những căn nhà trình tường vàng, mái ngói âm dương và nhịp sống chậm rãi bên hàng rào đá đặc trưng. Ngoài Dảnh Homestay, bản còn sở hữu nhiều homestay mang đậm dấu ấn văn hóa, giúp du khách có thêm lựa chọn khi muốn “sống như người bản địa”.

MOTOGO Home Lô Lô Chải nằm ngay trung tâm bản, gây ấn tượng với không gian thoáng rộng nhìn thẳng ra cột cờ Lũng Cú. Nội thất gỗ, ánh vàng ấm và khu café sân vườn khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai thích ngắm cảnh và tận hưởng sự yên bình.

Lolo Ancient House lại mang sắc thái xưa cũ hơn với tường trình đất, sàn gỗ và nội thất thổ cẩm. Homestay gắn liền với câu chuyện đôi vợ chồng họa sĩ quyết định ở lại Hà Giang để góp phần bảo tồn văn hóa. Đây cũng là một trong những homestay có nhiều góc chụp ảnh đẹp nhất bản.

Trong khi đó, Long Cổ Trấn – Homestay & Tea mang phong cách cổ kính, tông nâu – vàng ấm, kết hợp dịch vụ lưu trú, nhà hàng và trà đạo, phù hợp với du khách thích kết nối giữa văn hóa Lô Lô và nhịp sống phố cổ Đồng Văn.

Ảnh Tổng hợp

Danh hiệu kỷ lục của Dảnh Homestay không chỉ tôn vinh một công trình kiến trúc khác biệt, mà còn mở ra góc nhìn rộng hơn về cách Lô Lô Chải đang bảo tồn và làm mới bản sắc văn hóa của mình. Mỗi homestay trong bản – từ MOTOGO Home, Lolo Village, Lolo Ancient House đến Homie hay Lô Lô Eco House – đều kể một câu chuyện riêng về đất, đá, con người và nếp sống vùng cực Bắc. Chúng kết nối với nhau thành một hệ sinh thái du lịch cộng đồng hiếm nơi nào có được, nơi du khách không chỉ đến để nghỉ, mà để sống cùng văn hóa.