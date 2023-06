Tổ chức quốc tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023, gợi ý một giải pháp để kinh tế bật tăng

Trong báo cáo kinh tế Việt Nam tháng 5/2023, do Chuyên gia nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Brian Lee Shun Rong và ông Chua Hak Bin - Kinh tế trưởng - của Tập đoàn Maybank Investment Banking vừa công bố chỉ ra rằng xuất khẩu hàng hóa tiếp tục giảm trong tháng 5, giảm 5,9% (so với giảm 16,2% trong tháng 4).

Tăng trưởng kinh tế quý 2/2023 của TP HCM dự báo đạt 5,87%.

Mức giảm theo năm ít hơn so với tháng trước một phần nhờ mức so sánh thấp của năm ngoái. Theo đó, các chuyên gia kinh tế của Maybank IBG đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 xuống 4% (từ mức 5,5% trước đó). Xuất khẩu có thể sẽ tiếp tục suy giảm trong nửa sau của năm 2023 do tiên lượng nhu cầu toàn cầu ảm đạm, mặc dù có thể thấy sự phục hồi khiêm tốn trong quý 4 do hưởng lợi từ mức so sánh thấp.

Cụ thể, nhu cầu từ Mỹ và EU có thể sẽ vẫn yếu do tăng trưởng chậm lại và hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tăng cao. Xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị suy yếu do tiên lượng nhu cầu toàn cầu ảm đạm (do đầu vào thượng nguồn chiếm phần lớn các chuyến hàng đến Trung Quốc) và sự phục hồi của Trung Quốc là nhờ vào dịch vụ, vốn ít nhập khẩu hơn.

Ngoài ra, đơn vị này còn cho rằng lượng khách du lịch phục hồi sẽ không đủ để hỗ trợ tăng trưởng, do nền kinh tế của Việt Nam có định hướng xuất khẩu cao.

Về tích cực, Maybank Investment Banking điểm lại tín hiệu khả quan từ doanh số bán lẻ được hỗ trợ bởi kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, tăng trưởng doanh số bán lẻ ở mức 11,5%, vẫn ổn định so với cùng kỳ năm trước, trong khi tăng 1,5% so với tháng trước do mức tiêu thụ cao hơn trong 5 ngày nghỉ lễ liên tiếp vào đầu tháng 5.

Theo đó, doanh thu du lịch tăng 8,2% so với tháng trước do người dân đi du lịch trong nước trong dịp lễ. Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,7% và bán lẻ hàng hóa tăng 1,3%, tăng với tốc độ đáng kể.

“Chúng tôi lưu ý rằng mức tăng hàng tháng của doanh số bán lẻ toàn phần trong tháng này chưa bằng một nửa so với mức 3,8% được thấy trong tháng 4, bất chấp ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ. Điều này có thể là do nền kinh tế suy yếu, các hộ gia đình thắt chặt hầu bao do thị trường lao động yếu đi, chi phí vay cao và chi phí sinh hoạt tăng”, Maybank Investment Banking nêu nhận định.

Cạnh đó, báo cáo cũng tổng kết tích cực của sản xuất công nghiệp khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IP) tăng 0,1% vào tháng 5, trong khi tăng 2,2% so với tháng trước.

Sản xuất công nghiệp được hỗ trợ bởi điện & khí đốt (tăng 5%) và cấp thoát nước (tăng 6,8%) do việc sử dụng điện tăng do đợt nắng nóng.

Báo cáo này nêu: Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện do sử dụng điện nhiều và mực nước giảm (ảnh hưởng đến các nhà máy thủy điện) trong mùa khô.

Sản lượng sản xuất giảm 0,5% so với tăng 0,2% hồi tháng 4 do các đơn hàng xuất khẩu giảm. Cụ thể, máy tính, điện tử, sản phẩm quang học (giảm 4,9%), hàng may mặc (giảm 6%), giày dép (giảm 0,1%) và gỗ - sản phẩm gỗ (giảm 17,6%).

Thiết bị điện tăng 3,2%, được hỗ trợ bởi động cơ điện; máy phát điện, dây cáp điện và thiết bị gia dụng, có thể do nhu cầu cao hơn đối với các linh kiện do đầu tư công ngày càng tăng.

Maybank Investment Banking dự đoán: “Chúng tôi ước tính mức tăng trưởng trong quý 2/2023 là khoảng 3% (so với 3,3% trong quý 1/2023)." Tổ chức này cũng nêu 2 nguyên nhân là sự sụt giảm xuất khẩu và khó khăn trên thị trường bất động sản.

Tổ chức này kỳ vọng “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hạ lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản trong vòng ba tháng tới, do những trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế vẫn còn trong khi lạm phát được kiểm soát”.