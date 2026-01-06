Tờ khai hải quan lấy tỷ giá Vietcombank, xuất hóa đơn xuất khẩu theo tỷ giá ngân hàng khác nên không khớp doanh thu: Cơ quan thuế hướng dẫn thế nào?

Công Ty TNHH đầu tư Huy Minh đặt câu hỏi về việc ghi đơn vị tiền tệ trên hóa đơn. Cụ thể, công ty cung cấp dịch vụ cho đối tác nước ngoài nhưng thực hiện dịch vụ tại Việt Nam, các hồ sơ báo giá, hợp đồng .. đều bằng ngoại tệ USD, khách thanh toán bằng đồng USD, vậy khi Công ty xuất hóa đơn GTGT thì trên hóa đơn thể hiện đơn vị tiền tệ là USD được không (có dòng thể hiện tỷ giá quy đổi ra VND).

Cục thuế trả lời như sau:

Căn cứ điểm c khoản 13 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nội dung trên hóa đơn quy định:

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD - Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

- Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

Một người nộp thuế khác cũng đặt câu hỏi về việc khai báo thuế liên quan đến tỷ giá. Cụ thể, theo Thông tư 99 xuất hóa đơn xuất khẩu sẽ lấy tỷ giá trung bình của ngân hàng giao dịch nhiều nhất nhưng trên tờ khai hải quan thì lấy theo tỷ giá của Vietcombank. Người nộp thuế cho rằng, 2 quy định này làm cho doanh thu của doanh nghiệp không khớp, vậy khi báo thuế sẽ lấy tỷ giá nào và có cần xử lý chênh lệch doanh thu để 2 bên khớp nhau không ?

Cục Thuế trả lời như sau:

Căn cứ quy định về nguyên tắc áp dụng tỷ giá hối đoái để ghi sổ kế toán cho các giao dịch kinh tế phát sinh trong kỳ bằng ngoại tệ tại Thông tư 99/2025/TT-BTC thì:

1.4.2. Áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế

a) Trường hợp doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ nhưng trong hợp đồng không quy định tỷ giá hối đoái cụ thể, doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế quy định tại khoản 1.2.1 của tài khoản này để ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ cho từng trường hợp như sau:

- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

Căn cứ các quy định trên, việc hạch toán doanh thu kế toán thực hiện theo hướng dẫn của chế độ kế toán đơn vị áp dụng; Tỷ giá hải quan được sử dụng để tính thuế cho các tờ khai hải quan theo quy định.



