Tòa nhà "đặc biệt" cao nhất thế giới gây chấn động ngành xây dựng nhờ áp dụng "tiêu chuẩn vàng" của Đức

Mỹ sở hữu tòa nhà "Nhà Thụ động" cao nhất thế giới

Đại lộ One Third (One Third Avenue) là tên tòa nhà chọc trời tại Brooklyn, New York City đang được xây dựng tại Mỹ. Vào thời điểm hoàn thành năm 2028, nó sẽ là tòa nhà Nhà thụ động cao nhất thế giới và là điểm nhấn của Công ty phát triển bất động sản Alloy LLC, Mỹ - nhà thiết kế và xây dựng Đại lộ One Third.

Sự xuất hiện của tòa nhà đang gây chấn động ngành xây dựng toàn cầu khi nó "sẽ nâng tầm phát triển đô thị bền vững", Jared Della Valle, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Alloy LLC, cho biết.

"Việc phát triển một tòa nhà Nhà Thụ động ở quy mô này sẽ vô cùng thách thức, nhưng thành quả sẽ rất đáng kể với chất lượng cuộc sống cao, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Tòa nhà sẽ chứng minh những tiềm năng mới cho ngành công nghiệp và là một ví dụ điển hình về giải pháp giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu", Jared Della Valle nói thêm.

Hình ảnh minh họa do AI tạo.

Đối với New York City, Đại lộ One Third là tòa nhà chọc trời sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời ngoài trời đầu tiên của thành phố. Tòa nhà này không chỉ ấn tượng về độ cao mà còn nổi bật với khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, giảm tới 90% chi phí năng lượng so với các tòa nhà truyền thống.

Được thiết kế để trở thành tòa nhà "Nhà Thụ động - Passive House" cao nhất thế giới với chiều cao 220 mét, Đại lộ One Third 62 tầng này sẽ cung cấp 583 căn hộ cùng các không gian bán lẻ và văn phòng.

Công nghệ Passive House: Tiêu chuẩn vàng trong xây dựng bền vững

Passive House là tiêu chuẩn xây dựng tiết kiệm năng lượng hàng đầu thế giới, được phát triển tại Đức vào những năm 1990. Tòa nhà ở Brooklyn áp dụng các nguyên tắc này với thiết kế tối ưu hóa cách nhiệt, cửa sổ hiệu suất cao và hệ thống thông gió tiên tiến.

Hình ảnh được cung cấp bởi Alloy Development.

Những yếu tố này giúp duy trì nhiệt độ ổn định bên trong mà không cần tiêu tốn nhiều năng lượng cho sưởi ấm hay làm mát.

Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt là điểm nhấn, cho phép tái sử dụng nhiệt từ không khí thải ra, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa hoặc lò sưởi. Tòa nhà còn sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, giảm lượng khí thải carbon trong quá trình thi công và vận hành.

Với khả năng cắt giảm 90% chi phí năng lượng, tòa nhà không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cư dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Theo các chuyên gia, nếu mô hình này được nhân rộng, ngành xây dựng có thể giảm đáng kể lượng khí thải toàn cầu - vốn chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải carbon từ các hoạt động con người.

Hình ảnh được cung cấp bởi Alloy Development.

Cư dân sinh sống tại đây được hưởng không gian sống thoải mái với chất lượng không khí trong lành, nhiệt độ ổn định và chi phí vận hành thấp. Điều này chứng minh rằng các tòa nhà chọc trời không chỉ là biểu tượng của sự xa hoa mà còn có thể là hình mẫu cho phát triển bền vững.

Công nghệ Passive House không chỉ giới hạn ở các tòa nhà cao tầng mà còn có thể được triển khai cho nhà ở, trường học và văn phòng.

Với áp lực ngày càng lớn về biến đổi khí hậu, những sáng kiến như thế này không chỉ gây chấn động ngành xây dựng mà còn định hình tương lai của các đô thị trên toàn thế giới.