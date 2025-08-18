Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần

18-08-2025 - 09:51 AM | Doanh nghiệp

Saigon Marina IFC do công ty Capitaland Tower làm chủ đầu tư và được phát triển bởi tập đoàn Masterise, nằm trong khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần- Ảnh 1.

Nằm trong danh sách các dự án tổ chức lễ khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), dự án Marina Central Tower sẽ được đổi tên thành Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina - Saigon Marina IFC và chính thức đi vào hoạt động.

Công ty Capitaland Tower thuộc sở hữu của Tập đoàn Capitaland được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án từ năm 2017. Nhưng sau nhiều năm triển khai chậm, đến 2023, các cổ đông trong nước đã mua lại cổ phần công ty và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Để phát triển dự án, năm 2023 công ty đã huy động hơn 12.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất cố định chỉ 1%/năm. Đáng chú ý các trái chủ có quyền góp vốn vào doanh nghiệp và trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành.

Gần đây, sau khi dự án hoàn thành, công ty được tăng vốn gấp 10 lần lên hơn 22.000 tỷ đồng với sự xuất hiện của 1 cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh (sở hữu 91%). Các cổ đông cũ giảm tỷ lệ sở hữu, trong đó có ông Lương Phan Sơn nắm giữ 8,5%. Bà Linh cũng từng là thành viên HĐTV của công ty, còn ông Sơn là đồng đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, Capitaland Tower cũng có Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Điệp Anh, đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Liên quan đến Grand Marina Saigon IFC, mới đây HDBank đã công bố kế hoạch chuyển trụ sở ngân hàng về tòa nhà này nhằm "thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới".

Đây là là tòa tháp biểu tượng mới tại TP.HCM với với chiều cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, có tầm nhìn bao trọn khu vực Thủ Thiêm được kết nối với ga tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên. Với tổng diện tích sàn trên 106,000 m2 văn phòng và TTTM cao cấp trong đó có đến 87,000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A, đây sẽ là một trong những tòa nhà văn phòng – thương mại có quy mô lớn nhất TP.HCM.

