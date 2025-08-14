Sân bay Long Thành dự kiến khánh thành vào ngày 19/12, các 'đại gia' hàng không ồ ạt tuyển hàng ngàn vị trí, ưu tiên người Đồng Nai

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ chốt trong ngành để tổ chức Ngày hội việc làm Cảng HKQT Long Thành. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp (xã An Phước, Đồng Nai).﻿

Các đơn vị tham gia gồm có Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), CTCP Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).﻿

Tại ngày tuyển dụng này, các đơn vị sẽ giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn cho các vị trí then chốt trong giai đoạn 1 dự án sân bay quốc tế Long Thành. Người tham dự có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng, nộp hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ trực tiếp với doanh nghiệp.

﻿Trước đó, ngày 6/8, Hội đồng Tuyển dụng Lao động của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đăng thông tin tìm kiếm ứng viên cho các vị trí làm việc tại sân bay Long Thành.



Đây là lần thứ 3 ACV đăng tin tuyển dụng nhân sự cho Long Thành trong thời gian qua.

Theo đó, ACV đang tìm kiếm Kỹ sư Vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện; Kỹ sư Vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện tử - viễn thông; Kỹ sư Vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị cơ khí – tự động hóa và Kỹ sư hóa nghiệm.

Hồi đầu năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mục tiêu tạo điều kiện để học sinh - sinh viên, người lao động của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất, đáp ứng cao nhất với các yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.



Theo đề án, Đồng Nai đặt mục tiêu tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm tại sân bay Long Thành (trong và ngoài sân bay) cho người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, số lượng khoảng 4.800 người.

Trong đó, giai đoạn 2024-2026 thực hiện chính sách lồng ghép tổ chức đào tạo cho 1.600 người và giai đoạn 2027-2030 vừa tổ chức đào tạo lồng ghép và đặt hàng đào tạo cho 3.200 người.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 121 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo lập nhóm Zalo để thông tin thông suốt, nhanh chóng các vấn đề liên quan đến đào tạo, giải quyết việc làm phục vụ cho Cảng HKQT Long Thành.﻿

Ngoài nhóm Zalo, ông Sơn đề nghị Học viện Hàng không Việt Nam hỗ trợ cùng Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng website, ứng dụng (app) dành riêng cho đào tạo, cung ứng việc làm Cảng HKQT Long Thành.﻿

Mới đây, ﻿Thủ tướng yêu cầu các chủ thể, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng lại đường găng (gantt) tiến độ, xác định ngày 19/12/2025 là ngày hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án nếu hoàn thành sớm sẽ tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền. Các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát.﻿

Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ yêu cầu nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường và không để xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện; hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp tiến độ yêu cầu.﻿