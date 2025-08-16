Chưa từng có: 5 dự án FDI của các 'đại bàng' tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD cùng khởi công, khánh thành vào một ngày

Mới đây, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước vào sáng ngày 19/8/2025.﻿

Trong 250 dự án, công trình có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng.

Trong đó có 5 dự án vốn FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Một trong 5 dự án đó là dự án Thành phố thông minh do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thành phố Thông minh Bắc Hà Nội làm chủ đầu tư. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032.

Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Dự án sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề.

Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án. Với chiều cao lên đến 639 m, nằm trên diện tích 133.000 m2 (mật độ xây dựng gần 23%) - khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành tòa tháp cao bậc nhất Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á với quy mô dân số hơn 25.700 người.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được động thổ từ tháng 10/2019, tuy nhiên do gặp một số khó khăn và vướng mắc nên đến nay vẫn chưa thể triển khai.﻿ Trong nửa đầu năm 2025, chủ đầu tư dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã nộp gần 10.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại tỉnh Thanh Hóa có 2 dự án, một dự án đủ điều kiện khởi công là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa, do Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với quy mô 178,51ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng. Dự án này được triển khai tại các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang, hướng tới mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thế hệ mới﻿.

Một dự án đủ điều kiện khánh thành là Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam tại Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, với diện tích 32,5ha, tổng vốn đầu tư 1.493 tỷ đồng.

Nhà máy có hai dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền PCR sản xuất khoảng 2.800 lốp ô tô con bán thép/ngày (tương đương 800.800 sản phẩm/năm) và dây chuyền TBR sản xuất khoảng 560 lốp xe tải và xe khách toàn thép/ngày (tương đương 160.160 sản phẩm/năm).

Hai dự án còn lại khởi công, khánh thành trong ngày 19/8 là dự án Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đồng Nai, tỉnh Quảng Ninh.

Và dự án nhà máy sản xuất thực phẩm của Công ty PepsiCo Việt Nam tại Quảng Ninh.﻿