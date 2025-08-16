Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa từng có: 5 dự án FDI của các 'đại bàng' tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD cùng khởi công, khánh thành vào một ngày

16-08-2025 - 10:10 AM | Doanh nghiệp

5 dự án gồm 2 dự án tại tỉnh Thanh Hóa,1 dự án tại TP. Hà Nội, 1 dự án tại tỉnh Quảng Ninh và 1 dự án tại tỉnh Ninh Bình.

Chưa từng có: 5 dự án FDI của các 'đại bàng' tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD cùng khởi công, khánh thành vào một ngày- Ảnh 1.

Mới đây, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước vào sáng ngày 19/8/2025.﻿

Trong 250 dự án, công trình có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng.

Trong đó có 5 dự án vốn FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Một trong 5 dự án đó là dự án Thành phố thông minh do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thành phố Thông minh Bắc Hà Nội làm chủ đầu tư. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032.

Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Dự án sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề.

Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án. Với chiều cao lên đến 639 m, nằm trên diện tích 133.000 m2 (mật độ xây dựng gần 23%) - khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành tòa tháp cao bậc nhất Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á với quy mô dân số hơn 25.700 người.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được động thổ từ tháng 10/2019, tuy nhiên do gặp một số khó khăn và vướng mắc nên đến nay vẫn chưa thể triển khai.﻿ Trong nửa đầu năm 2025, chủ đầu tư dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã nộp gần 10.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Chưa từng có: 5 dự án FDI của các 'đại bàng' tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD cùng khởi công, khánh thành vào một ngày- Ảnh 2.

Tại tỉnh Thanh Hóa có 2 dự án, một dự án đủ điều kiện khởi công là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa, do Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với quy mô 178,51ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng. Dự án này được triển khai tại các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang, hướng tới mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thế hệ mới﻿.

Một dự án đủ điều kiện khánh thành là Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam tại Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, với diện tích 32,5ha, tổng vốn đầu tư 1.493 tỷ đồng.

Nhà máy có hai dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền PCR sản xuất khoảng 2.800 lốp ô tô con bán thép/ngày (tương đương 800.800 sản phẩm/năm) và dây chuyền TBR sản xuất khoảng 560 lốp xe tải và xe khách toàn thép/ngày (tương đương 160.160 sản phẩm/năm).

Hai dự án còn lại khởi công, khánh thành trong ngày 19/8 là dự án Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đồng Nai, tỉnh Quảng Ninh.

dự án nhà máy sản xuất thực phẩm của Công ty PepsiCo Việt Nam tại Quảng Ninh.﻿

Lịch Thiệp

Một công ty trên sàn bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận giảm 193% sau soát xét, “bốc hơi” hàng tỷ đồng với danh mục đầu tư chứng khoán

Cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, gần 2.000 tỷ bắc qua sông Đuống: DN nào đứng sau?

Vingroup phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu phổ thông cho một doanh nghiệp BĐS, Vinhomes được công ty mẹ bảo đảm phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Thương vụ 1.700 tỷ tại lõi trung tâm Tp.HCM: Cuộc săn 'đất vàng' của đại gia Bất động sản Malaysia sau sự xuất hiện của các 'gã khổng lồ' ByteDance, Marvell

EVNFinance khắc phục đầy đủ các kết luận thanh tra

ACV tăng vốn vượt 35.800 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

