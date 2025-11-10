Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng chào mừng đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh

10-11-2025 - 11:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ tối 6/11, bên bờ sông Sài Gòn, Tòa tháp Saigon Marina IFC bừng sáng trong sắc màu quốc kỳ Việt Nam và Vương quốc Anh, mở đầu Tuần lễ hữu nghị Việt Nam - Anh quốc (6 - 13/11/2025).

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng chào mừng đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh- Ảnh 1.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Sovico tổ chức, chào mừng dấu mốc nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong khuôn khổ đối ngoại của Việt Nam.

Sự kiện diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa và giáo dục.

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng chào mừng đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh- Ảnh 2.

Nổi bật bên sông Sài Gòn, Saigon Marina IFC - một công trình biểu tượng vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam - mang kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, kết nối trực tiếp tuyến Metro số 1. Tòa tháp được xem là biểu tượng mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, thể hiện khát vọng hội nhập và vươn tầm toàn cầu của đô thị năng động bậc nhất Việt Nam.

Rực rỡ ánh sáng và hình ảnh biểu trưng cho tình hữu nghị, Saigon Marina IFC trong tuần lễ này như một nhịp cầu rực rỡ kết nối Việt Nam và Anh quốc, lan tỏa thông điệp về hợp tác sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng chào mừng đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh- Ảnh 3.

Trên hành trình ấy, giáo dục và văn hóa tiếp tục là nền tảng gắn kết lâu dài. Các chương trình hợp tác học thuật và nghiên cứu - tiêu biểu là Chương trình Học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship) tại Đại học Oxford, được khởi xướng và đóng góp bởi doanh nhân Việt - đang mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu tri thức và giá trị nhân văn giữa hai nước.

Đêm 13/11, cũng là dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 77 của Nhà Vua Charles III. Nhân sự kiện này, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức Tiệc Sinh nhật Nhà Vua tại Hà Nội nhằm tôn vinh quan hệ được củng cố và cam kết chung vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng chào mừng đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh- Ảnh 4.

Trong tuần lễ ý nghĩa này, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn ánh sáng của niềm tin và tình hữu nghị, nơi người dân và du khách cảm nhận sâu sắc sự gắn kết, trân trọng và khát vọng cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng hôm nay 9-11: Diễn biến bất ngờ của vàng miếng

Giá vàng hôm nay 9-11: Diễn biến bất ngờ của vàng miếng Nổi bật

Tiền gửi khách hàng sụt giảm tại nhiều ngân hàng

Tiền gửi khách hàng sụt giảm tại nhiều ngân hàng Nổi bật

Sáng 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng mạnh

Sáng 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng mạnh

08:30 , 10/11/2025
Kế toán doanh nghiệp nói gì về giải pháp chi hộ lương tại ACB?

Kế toán doanh nghiệp nói gì về giải pháp chi hộ lương tại ACB?

07:00 , 10/11/2025
Tín dụng bất động sản tăng mạnh

Tín dụng bất động sản tăng mạnh

05:45 , 10/11/2025
Chính thức: Mở cổng đề cử/tự ứng cử FChoice 2025 từ hôm nay!

Chính thức: Mở cổng đề cử/tự ứng cử FChoice 2025 từ hôm nay!

00:00 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên