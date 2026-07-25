Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Công an tỉnh Tây Ninh vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những người từng chuyển khoản theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền từ 10.000 - 20.000 đồng để xác nhận đơn hàng được đề nghị chủ động liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vụ án được phát hiện ngày 2/7/2026. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo nhân viên giao hàng hoặc đơn vị vận chuyển, gọi điện thông báo người dân có đơn hàng cần xác nhận trước khi xuất kho và giao đến địa chỉ nhận.

Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả mạo nhân viên giao hàng, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền hoặc truy cập đường link lạ. (Ảnh minnh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Sau khi bị hại đồng ý, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản một khoản tiền nhỏ, thường từ 10.000 đến 20.000 đồng, vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định với lý do xác nhận đơn hàng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được khoản tiền này, các đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo rằng khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản đăng ký "thẻ hội viên", dẫn đến việc sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Để hủy gói hội viên giả mạo, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào đường link được gửi qua tin nhắn, sau đó yêu cầu kết bạn Messenger với tài khoản mang tên "Cskh nhân viên Vietnampost" nhằm tiếp tục hướng dẫn các bước thao tác. Bằng thủ đoạn này, chúng chiếm quyền kiểm soát hoặc dụ nạn nhân thực hiện các giao dịch, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, gồm:

- Tài khoản 1068052633 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đứng tên Nguyễn Anh Tuấn.

- Tài khoản 9325048034 tại Vietcombank, đứng tên Tô Tiến Đạt.

- Tài khoản 1068275012 tại Vietcombank, đứng tên Vũ Thế Anh.

- Hai tài khoản 060207010856 và 799165202 tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), đứng tên Thái Văn Hào.

- Tài khoản 107886566973 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), đứng tên Nguyễn Kim Anh.

- Tài khoản 07392640 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), đứng tên Dương Thị Hoài Thương.

- Tài khoản 11691412 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đứng tên Dương Thị Hoài Thương.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên hoặc từng thực hiện chuyển khoản theo phương thức này nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Trọng Nghĩa, Điều tra viên thụ lý vụ án, qua số điện thoại 0902.498.000 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.