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Công an thông báo tới tất cả người dân trên cả nước từng chuyển tiền vào 3 số tài khoản sau

| | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng vừa phát thông báo tìm bị hại trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 7/2026 tại TP Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hiếu Phong (SN 1998, trú TP Hải Phòng) cùng Lương Gia Tuấn (SN 2007, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả đăng tải thông tin bán vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), đặt phòng khách sạn, homestay, vé Bà Nà Hills… trên các hội nhóm du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng công nghệ AI tạo hình ảnh vé, hóa đơn giả nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được xác định do nhóm đối tượng sử dụng để nhận tiền, gồm: Vietcombank: 770295184, BIDV: 8898928414 (chủ tài khoản LUONG GIA TUAN), Techcombank: 7793343325 (chủ tài khoản PHAM THI NGOC THUY)

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên theo thủ đoạn lừa bán vé DIFF, đặt phòng khách sạn, homestay, vé Bà Nà Hills hoặc các dịch vụ du lịch khác do các đối tượng thực hiện, khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Điều tra viên Phạm Quang Huy - SĐT: 0932.428.478; địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo Duy Anh

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