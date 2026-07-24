Thi hành lệnh bắt Hồ Thanh Mới 56 tuổi

Ngày 23/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Thanh Mới (sinh năm 1970, ngụ Ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang), bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.‎

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/10/2024, Hồ Thanh Mới đến nhà ông V.V.T (sinh năm 1981, ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) để lấy một cây dao đã đặt rèn trước đó. Sau khi cùng ông T và một số người bạn uống rượu đến khoảng 17 giờ 30 phút, Mới cầm dao ra về.

Khi đi ngang khu vực láng trại của bà D (sinh năm 1973, cùng ngụ xã Tân An), Mới nhớ lại việc trước đây từng bị bà D chửi nên dừng lại nói chuyện. Trong lúc xảy ra cự cãi, Mới dùng cây dao mang theo chém bà D, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 51%.

Đối tượng Hồ Thanh Mới - Ảnh: Công an An Giang

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (nay là Công an tỉnh An Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thanh Mới về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau khi gây án, Mới đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.