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Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Chu Thị Khánh Linh SN 1990

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã tống đạt quyết định đối với Chu Thị Khánh Linh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh (sinh năm 1990, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chu Thị Khánh Linh đã lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ xã hội, đồng thời tự giới thiệu bản thân có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để tạo dựng lòng tin với người dân. Từ đó, đối tượng đứng ra nhận chuyển nhượng, môi giới mua bán, sang tên quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều người.

Sau khi nhận tiền hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các bị hại, Linh không thực hiện đúng các cam kết mà sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng đã bán một thửa đất cho nhiều người khác nhau; tự ý mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đi cầm cố, thế chấp hoặc tiếp tục chuyển nhượng để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với phương thức, thủ đoạn trên, nhiều người dân đã trở thành bị hại, số tiền bị chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi trường hợp. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của các bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng và đang tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều giao dịch khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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