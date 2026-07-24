Bắt đối tượng bị truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Tuấn Anh SN 1997

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tuấn Anh, sinh năm 1997, quê TP. Hồ Chí Minh khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Long Hải.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh (áo đen) lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, Nguyễn Văn Tuấn Anh phạm các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (nay là Công an TP. Đồng Nai) khởi tố.

Tuy nhiên, Tuấn Anh đã nhanh chân bỏ trốn, truy bắt không có kết quả nên ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuấn Anh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/7, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Văn Tuấn Anh đang lẩn trốn tại xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh nên tiến hành bắt giữ.