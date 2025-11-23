Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 sau khi được 'thần đèn' nâng tĩnh không

Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 (bên phải) sau khi hoàn thành nâng tĩnh không.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án - ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) - cho biết cầu Bình Triệu 1 được xây dựng từ trước năm 1975, sửa chữa mở rộng năm 2010 nhưng tĩnh không chỉ đạt 5,5 m, không đáp ứng nhu cầu giao thông thủy theo quy hoạch mới. Việc nâng tĩnh không là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, tăng khả năng thông thuyền và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ.

Cầu Bình Triệu 1 sau khi nâng tĩnh không lên khoảng 1m.

Theo quy hoạch cảng và luồng sông Sài Gòn, các tuyến vận tải thủy qua khu vực này phải đảm bảo tĩnh không tối thiểu 7 m, phục vụ tàu từ 2.000 - 3.000 tấn. “Chính vì vậy, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được phê duyệt với mục tiêu đáp ứng chuẩn kỹ thuật mới, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông cửa ngõ phía Bắc thành phố”- ông Vinh nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết, trong quá trình nghiên cứu, các cơ quan liên quan đã xem xét nhiều phương án, trong đó có phương án xây mới cầu Bình Triệu 1 với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án nâng kích cầu được chọn vì chi phí chỉ hơn 100 tỷ đồng nhưng vẫn đạt mục tiêu kỹ thuật, đồng thời duy trì lưu thông trên trục cửa ngõ quan trọng này.

“Đây là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Dù tổng mức đầu tư không lớn nhưng hiệu quả mang lại rất cao, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa đảm bảo an toàn thi công, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân”- ông Vinh nhấn mạnh.

Sau khi nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 (bên phải) đã có chiều cao tương đương với cầu Bình Triệu 2 nằm ở kế bên.

Chia sẻ thêm về dự án này, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong quá trình nghiên cứu, thành phố đã cân nhắc nhiều phương án để nâng tĩnh không cầu, trong đó có cả việc xây mới hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng về kỹ thuật và giao thông, thành phố chọn phương án nâng kết cấu cầu hiện hữu nhằm tối ưu chi phí và hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

“Phương án làm mới cầu có tổng mức đầu tư lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi phương án nâng tĩnh không chỉ hơn 100 tỷ nhưng vẫn đạt mục tiêu tăng khả năng chịu lực, tăng tuổi thọ và đảm bảo giao thông thông suốt. Đây là giải pháp tối ưu nhất”- ông Lâm nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm: “Trong suốt 9 tháng thi công, giao thông chỉ hạn chế ô tô khoảng 3 tháng, còn lại vẫn lưu thông bình thường. Hôm nay, chúng ta khôi phục hoàn toàn lưu thông như trước đây”.

Không chỉ tối ưu chi phí và tiến độ, dự án còn được đánh giá là công trình mang tính tiên phong về kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng giải pháp nâng kết cấu cầu bằng hệ thống kích thủy lực hiện đại, độ chính xác cao. Giải pháp này nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia của Bộ Xây dựng.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

“Dù tổng mức đầu tư không lớn, nhưng đây là giải pháp kỹ thuật mới, lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Công trình thể hiện tinh thần ‘dám nghĩ – biết làm’: mạnh dạn chọn giải pháp mới, thi công an toàn, khoa học, tiết kiệm ngân sách và ảnh hưởng ít nhất đến người dân”- Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói và cho biết, trong quá trình triển khai, dự án nhận được sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cầu đường. Thành phố đã tham vấn các nhà khoa học như GS.TS Trần Xuân Tùng và thầy Nguyễn Văn Nhậm - những người được xem là “cây đại thụ” trong lĩnh vực kết cấu cầu.

Công tác thi công được thực hiện bởi các đơn vị có kinh nghiệm quốc tế, trong đó có nhà thầu Freyssinet (Pháp) – doanh nghiệp nổi tiếng chuyên xử lý các công trình cầu phức tạp. Vai trò tư vấn giám sát do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải đảm trách, còn công tác quản lý dự án do Công ty 620 phối hợp thực hiện.

Cầu Bình Triệu 1 trước giờ cho xe ô tô lưu thông trở lại.

Theo ông Lâm, kết quả thử tải sau thi công cho thấy toàn bộ thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu như thiết kế, đảm bảo chất lượng và độ an toàn khai thác. “Công trình rút ngắn tiến độ hơn một tháng và kết quả kiểm định đều đạt yêu cầu. Điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng tham gia”- ông nói.

Cầu Bình Triệu 1 hoàn thành nâng tĩnh không, khôi phục lưu thông ô tô, góp phần giảm tình trạng ùn tắc ở khu vực.

Sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình; cầu Bình Triệu 2 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết thêm, tại trục cửa ngõ này, nhu cầu giao thông ngày càng tăng do kết nối giữa TPHCM với Bình Dương và các tỉnh phía Đông Bắc. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thêm các dự án lớn để giải quyết ùn tắc và tăng năng lực kết nối.

Theo đó, TPHCM đang nghiên cứu xây dựng thêm một cầu Bình Triệu 3, mở rộng đường Ung Văn Khiêm - Đinh Bộ Lĩnh, đồng thời chuẩn bị triển khai đường trên cao từ Bình Triệu đi qua cầu Bình Lợi hướng về Bình Dương. Thành phố cũng phối hợp với Tập đoàn Masterise nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 3, kết nối từ Hiệp Bình Phước về Bến Thành và Tân Sơn Nhất, tạo thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn cho khu vực.