Tổng mức đầu tư của dự án đoạn qua Đồng Nai khoảng gần 2.600 tỷ đồng, gồm 3 dự án: Dự án thành phần 1A dài 6,3km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Dự án thành phần 3 dài 5km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư và Dự án thành phần 4 - Bồi thường hỗ trợ tái định cư đường do UBND huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.