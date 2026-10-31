Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội
Theo Hải Thành - Lê Quân |
31-10-2026 - 20:11 PM |
Bất động sản
Sân vận động VinFast - Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bắt đầu nâng mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12-2026
Theo Hải Thành - Lê Quân
Hà Nội Mới
Theo Hà Nội Mới
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