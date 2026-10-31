Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội

Tính đến tháng 10-2026, khối lượng thi công hạng mục giàn trụ kích rút (màu đỏ) đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại.