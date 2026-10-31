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Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội

| | Bất động sản

Sân vận động VinFast - Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bắt đầu nâng mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12-2026

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 1.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng nằm tại xã Thượng Phúc, thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình có diện tích 73,3ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 2.

Theo thiết kế, sân vận động có hệ mái che đóng mở tự động, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hướng tới mô hình công trình thể thao xanh.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 3.

Dự kiến trong tháng 11-2026, hệ trụ giàn kích nâng mái sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ hoàn thành và được vận hành thử nghiệm. Sang tháng 12, nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 4.

Tổng khối lượng kết cấu thép của dự án ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trình, phục vụ quá trình tổ hợp và lắp dựng.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 5.

Tính đến tháng 10-2026, khối lượng thi công hạng mục giàn trụ kích rút (màu đỏ) đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 6.

Hệ thống trụ chính của sân vận động có chiều cao thiết kế gần 80m. Trên đỉnh mỗi trụ sẽ lắp đặt gối đỡ thép để định vị, tiếp nhận tải trọng từ hệ mái che đóng mở tự động và truyền lực xuống nền móng.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 7.

Để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng kết cấu thép, dự án đã huy động nhiều thiết bị siêu trường, siêu trọng, gồm các loại cẩu có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 8.

Song song với việc triển khai hệ thống nâng mái, các hạng mục phần thô tại bốn khán đài A, B, C và D cũng đang được thi công.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 9.

An toàn - chất lượng - tiến độ được đặt lên hàng đầu tại công trình.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 10.

Sân vận động có đường kính khoảng 315m, được thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn. Hệ thống trụ bố trí quanh công trình vừa có chức năng chịu lực, nâng đỡ lớp vỏ bao che, vừa được tạo hình với họa tiết chim Lạc và hoa văn truyền thống.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội- Ảnh 11.

Sau khi hoàn thành, sân vận động dự kiến phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup.

Theo Hải Thành - Lê Quân

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
xã Thượng Phúc

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