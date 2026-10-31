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Đà Nẵng lọt top 10 điểm đến xu hướng thế giới

| | Bất động sản

Đà Nẵng xếp thứ 7 với mức tăng trưởng 68% về lượt tìm kiếm chuyến bay so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là điểm đến duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này.

Ngày 31/10, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay thành phố tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được Skyscanner - nền tảng tìm kiếm dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, lựa chọn vào danh sách 10 điểm đến xu hướng năm 2027.

Dựa trên mức tăng trưởng lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi trong giai đoạn từ ngày 1/1-17/6/2026 so với cùng kỳ năm 2025, kết hợp xem xét mức độ phù hợp của điểm đến đối với du khách, Skyscanner đã lựa chọn 10 điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm nổi bật.

Đà Nẵng lọt top 10 điểm đến xu hướng thế giới- Ảnh 1.

Phố cổ Hội An là một trong những điểm đến thu hút du khách khi tới Đà Nẵng. ﻿ Ảnh: Thanh Hiền.

Với mức tăng 68%, Đà Nẵng đứng thứ 7/10, bên cạnh những địa danh như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc).

Đà Nẵng cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng năm 2027 được Skyscanner giới thiệu tại thị trường Anh.

Skyscanner giới thiệu Đà Nẵng là điểm đến đa dạng trải nghiệm du lịch, từ biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Cầu Vàng đến không gian phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn...

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch, sự xuất hiện liên tiếp của Đà Nẵng trong các ấn phẩm và danh sách điểm đến quốc tế góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, tạo thêm cơ hội quảng bá những giá trị đặc trưng của thành phố và truyền cảm hứng để du khách lựa chọn Đà Nẵng cho hành trình khám phá năm 2027.

Trước đó, Đà Nẵng cũng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến trong Best in Travel 2027, với điểm nhấn về du lịch biển đô thị và khả năng kết nối hành trình khám phá các di sản được UNESCO công nhận. Priceline lựa chọn Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến nên du lịch trong năm 2027, với những trải nghiệm nổi bật như khám phá Cầu Vàng, tận hưởng bãi cát trắng mịn của biển Mỹ Khê và chinh phục danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Theo Thanh Hiền

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