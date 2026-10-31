Hà Nội giải quyết tồn tại ở các dự án của Tập đoàn Mường Thanh

Nghị quyết về cơ chế xử lý những tồn tại, vi phạm tại một số dự án được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 28-10 thể hiện tính nhân văn, gỡ điểm nghẽn an cư nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân tại 12 dự án do Tập đoàn Mường Thanh thực hiện.