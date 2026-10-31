Hà Nội: Đường 70 tăng vốn cải tạo hơn 2.641 tỷ đồng, bắt đầu giải phóng mặt bằng

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đánh giá việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết, đồng thời đề nghị UBND thành phố rà soát, thống nhất số liệu về chiều dài tuyến giữa các hồ sơ, văn bản. Công tác chuẩn bị quỹ tái định cư cũng cần được làm rõ để bảo đảm quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều địa bàn và hàng trăm hộ dân cần bố trí tái định cư, tiến độ dự án phụ thuộc đáng kể vào khả năng hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm mục tiêu hoàn thành tuyến đường vào quý IV/2027.