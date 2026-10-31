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Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới

| | Bất động sản

Sau nhiều năm đình trệ, dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải bỏ hoang bên vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã có nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản sau 5 lần tổ chức.

Ngày 31/10, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế cho biết, dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải tại xã Chân Mây - Lăng Cô đã có nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản sau 5 lần tổ chức đấu giá.

Theo cơ quan này, do gặp khó khăn, không thể tiếp tục triển khai dự án, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland đã thỏa thuận bàn giao toàn bộ tài sản cho Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) để tổ chức đấu giá, thu hồi nợ.

Dự án khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải triển khai hơn 10 năm vẫn dang dở.

Sau nhiều lần đưa tài sản ra đấu giá nhưng không có người tham gia, đến lần thứ 5 đã xuất hiện nhà đầu tư đăng ký và trúng đấu giá. Hiện nhà đầu tư này đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mức tiền trúng đấu giá hiện chưa được công bố.

Dự án Huyền thoại Địa Trung Hải được khởi công đầu năm 2016 tại khu đất ven vịnh Lăng Cô rộng gần 7ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành, đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018, hình thành khu nghỉ dưỡng cao cấp với hệ thống biệt thự, khách sạn và các dịch vụ tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ và gần như ngừng thi công từ năm 2020, dù khối lượng xây dựng thời điểm đó đạt khoảng 80%, nhiều hạng mục đã hoàn thành phần thô.

Các công trình bên trong khu nghỉ dưỡng đã xuống cấp, rêu mốc sau nhiều năm triển khai dang dở.

Tài sản được đưa ra đấu giá gồm 3 khu nghỉ dưỡng và dịch vụ, 12 biệt thự có bể bơi, 40 biệt thự không có bể bơi, sân tennis, khu bán hàng lưu niệm, khu đón tiếp lễ tân cùng các quyền khai thác, vận hành dự án.

Sau hơn 6 năm bỏ dở, nhiều công trình bên trong khu nghỉ dưỡng đã xuống cấp, rêu mốc, hư hại; cảnh quan nhếch nhác do không được hoàn thiện và chăm sóc.

Việc có nhà đầu tư trúng đấu giá được kỳ vọng tạo cơ hội hồi sinh dự án, bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng cho vùng Chân Mây - Lăng Cô. Đây cũng là khu vực được định hướng trở thành địa bàn kinh tế, du lịch trọng điểm của TP. Huế.

Theo Ngọc Văn

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