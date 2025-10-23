Toàn cảnh dinh thự của gia tộc giàu nhất Ấn Độ khiến 1,7 tỷ dân phải ngửa cổ nhìn

Ambani là gia tộc giàu có bậc nhất Ấn Độ, đứng đầu là ông Mukesh Ambani - Chủ tịch tập đoàn dầu khí và hóa dầu Reliance Industries Limited, đồng thời sở hữu hệ thống bán lẻ Reliance Retail Limited lớn nhất nước này với giá trị vốn hóa vượt 100 tỷ USD. Suốt hơn một thập kỷ qua, Mukesh Ambani vẫn giữ vững vị thế người giàu nhất Ấn Độ, biểu tượng cho quyền lực và sự thịnh vượng của giới tài phiệt xứ sở sông Hằng.

Nhắc đến gia tộc Ambani, bên cạnh tiền tài và danh vọng, người ta lập tức nghĩ đến dinh thự 27 tầng Antilia - nơi ở xa hoa bậc nhất của gia đình tỷ phú Mukesh Ambani tại Mumbai, Ấn Độ. Công trình này tọa lạc trên khu đất rộng hơn 40.000m², có diện tích sàn khoảng 4.532m² và cao 173m với tổng cộng 27 tầng, được thiết kế đủ vững để chịu được động đất tới 8 độ Richter. Không chỉ đồ sộ về quy mô, Antilia còn khiến thế giới choáng ngợp bởi lối kiến trúc độc đáo, nội thất xa hoa và mức độ sang trọng chẳng khác nào cung điện. Với giá trị ước tính khoảng 2 tỷ USD, đây được xem là tư dinh đắt đỏ nhất hành tinh.

Cận cảnh dinh thự 27 tầng vĩ đại nhất Ấn Độ

Hệ thống an ninh của tòa nhà cực kỳ chặt chẽ

Tầng 1 - 6: Khu đỗ xe

Dù cao đến 27 tầng nhưng dinh thự Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani hoàn toàn không có tầng hầm. Thay vào đó, từ tầng 1 đến tầng 6 được quy hoạch làm bãi đỗ xe riêng cho gia đình. Thiết kế này không chỉ giúp khắc phục tình trạng ngập úng vốn thường xuyên xảy ra tại Mumbai vào mùa mưa, mà còn là không gian trưng bày bộ sưu tập siêu xe khổng lồ của vị tỷ phú. Được biết, Mukesh Ambani hiện sở hữu tới 168 chiếc xe các loại, từ Rolls-Royce, Bentley đến Ferrari. Vì vậy, việc ông dành hẳn 6 tầng chỉ để chứa xe cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Tầng 7: Khu bảo dưỡng xe

Tầng 7 của tòa dinh thự được bố trí như một gara cao cấp, nơi chuyên dùng để bảo dưỡng và chăm sóc dàn siêu xe của gia tộc Ambani. Không chỉ dừng lại ở thiết kế riêng biệt, tỷ phú Mukesh Ambani còn mời hẳn đội ngũ kỹ sư và thợ lành nghề về làm việc thường xuyên. Nhờ vậy, mọi chiếc xe đều được kiểm tra, bảo trì và chăm sóc ngay trong nhà, đảm bảo luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất trước khi lăn bánh.

Tầng 8 - 10: Khu vườn trên mây

Từ tầng 8 đến tầng 10, Antilia mở ra một không gian xanh mướt mắt - khu "vườn trên mây" mà Mukesh Ambani đặc biệt dành tặng cho vợ mình. Nằm ở độ cao ấn tượng giữa lòng Mumbai, khu vườn được ví như phiên bản hiện đại của "vườn treo Babylon", nơi cây cối, hoa lá và thác nước nhân tạo đan xen tạo nên khung cảnh vừa lộng lẫy vừa thư thái. Toàn bộ khu vực này được duy trì bởi đội ngũ làm vườn chuyên nghiệp, đảm bảo mọi góc cây, tán hoa đều luôn tươi tốt và rực rỡ quanh năm.

Tầng 11 - 12: Nhà hàng 5 sao

Hai tầng 11 và 12 của Antilia được thiết kế như những nhà hàng 5 sao đích thực, nơi gia đình Ambani có thể thưởng thức ẩm thực tinh hoa ngay trong chính tư dinh của mình. Không gian sang trọng, bài trí tinh tế chẳng khác gì một resort cao cấp. Đặc biệt, ông Mukesh Ambani không tiếc tiền mời các đầu bếp Michelin đến phục vụ riêng, đảm bảo mọi bữa ăn của gia đình đều đạt chuẩn thượng hạng từ hương vị đến trải nghiệm.

Tầng 13 - 16: Bệnh viện gia đình

Gọi tư dinh của Mukesh Ambani là "thành phố thu nhỏ" cũng không sai, khi mọi tiện ích đều hội tụ ngay trong cùng tòa nhà. Từ tầng 13 đến tầng 16, ông dành riêng không gian để xây dựng bệnh viện gia đình với đầy đủ trang thiết bị y tế tối tân, hiện đại không kém gì các cơ sở quốc tế. Đây là nơi các bác sĩ và y tá túc trực thường xuyên, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho từng thành viên trong gia tộc Ambani - minh chứng rõ nhất cho lối sống xa hoa và chuẩn mực đến từng chi tiết của gia đình tỷ phú.

Tầng 17-18: Phòng VIP

Tầng 17 và 18 của Antilia được dành riêng làm khu phòng VIP - nơi tỷ phú Mukesh Ambani tiếp đón những vị khách đặc biệt. Mỗi căn phòng tại đây đều mang một phong cách thiết kế riêng, được chăm chút đến từng chi tiết, từ nội thất, ánh sáng cho đến mùi hương. Sự xa hoa và tráng lệ của khu vực này chẳng kém cạnh khách sạn 5 sao, mỗi chi tiết đều thể hiện đẳng cấp hiếu khách và gu thẩm mỹ tinh tế của gia tộc giàu có bậc nhất Ấn Độ.

Tầng 19-22: Phòng ngủ cá nhân

Khu vực từ tầng 19 đến 22 được bố trí làm không gian sinh hoạt riêng cho gia đình tỷ phú Mukesh Ambani. 6 thành viên đều có phòng ngủ được thiết kế theo phong cách riêng, vừa sang trọng vừa tiện nghi. Ở độ cao này, tầm nhìn mở rộng ra toàn cảnh Mumbai, mang lại cảm giác yên tĩnh, thoáng đãng, hoàn hảo cho những giờ phút nghỉ ngơi tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên dưới.

Tầng 23 - 26: Phòng ngủ của người giúp việc

Dù chỉ có sáu thành viên sinh sống, dinh thự 27 tầng của gia tộc Ambani vẫn cần đến hơn 600 nhân viên để vận hành. Vì thế, từ 23 đến 26 của tòa nhà được dành riêng để thiết kế thành khu lưu trú và làm việc cho đội ngũ này, với đầy đủ tiện nghi để họ có thể nghỉ ngơi và túc trực bất cứ lúc nào. Cách sắp xếp "chịu chơi, chịu chi" không chỉ giúp duy trì chất lượng phục vụ chuẩn 5 sao 24/7, mà còn thể hiện tư duy tổ chức và đẳng cấp vận hành hiếm có của vị tỷ phú người Ấn.

Tầng 27: Khu vui chơi, giải trí

Tầng cao nhất của Antilia là thiên đường giải trí đúng nghĩa. Nơi đây được trang bị rạp chiếu phim riêng với sức chứa lên đến 80 người, cùng bể bơi bốn mùa rộng rãi phục vụ nhu cầu thư giãn của cả gia đình. Đặc biệt, tỷ phú Mukesh Ambani còn mạnh tay xây dựng phòng băng tuyết nhân tạo - không gian độc nhất vô nhị giữa lòng Mumbai, giúp các thành viên dễ dàng tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa mùa hè oi bức.

Sân thượng: Nơi đáp trực thăng

Đẳng cấp của Antilia còn thể hiện ngay trên sân thượng - nơi được thiết kế thành khu đáp trực thăng riêng cho gia đình Ambani. Không chỉ một, mà có đến ba bãi đáp cỡ nhỏ được bố trí tại đây, sẵn sàng phục vụ nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của các thành viên trong gia tộc.