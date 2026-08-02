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Toàn cảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên sau hơn 9 tháng thi công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đại công trường sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên thay đổi rõ rệt sau hơn 9 tháng thi công, nhiều hạng mục chính thành hình và sẵn sàng lắp mái vòm thép.

Toàn cảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên sau hơn 9 tháng thi công

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được xây dựng trong tổ hợp thể thao dịch vụ rộng khoảng 92 ha. Theo quy hoạch, công trình quy mô 60.000 chỗ ngồi, diện tích khoảng 55.000 m², nằm trong nhóm những sân vận động quy mô lớn nhất cả nước và được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA để phục vụ các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Khởi công ngày 19/10/2025, công trình hiện duy trì nhịp thi công liên tục xuyên ngày đêm. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc theo nhiều ca nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành vào tháng 3/2027.

Tại công trường, hệ thống cần cẩu cùng các cấu kiện thép được tập kết để chuẩn bị lắp dựng mái vòm.

Cùng thời điểm, các đơn vị thi công đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ bao quanh sân vận động, tạo mặt bằng để triển khai hạng mục mái trong giai đoạn tiếp theo.

Theo thiết kế, mái công trình sử dụng cặp dầm vòm hộp dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m, với tổng trọng lượng khoảng 8.600 tấn. Hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong thời gian từ 12 đến 20 phút.

Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động. Công trình cũng được thiết kế cửa kính end zone cao 36 m, rộng 55 m nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian linh hoạt cho các hoạt động bên trong.

Bên cạnh đó, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô đun tương tự sân Wembley của Anh và sân vận động Quốc gia Singapore. Loại cỏ này độ bền cao, khả năng thoát nước nhanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác và bảo dưỡng với cường độ lớn.

Theo quy hoạch, sân vận động gồm bốn khán đài A, B, C và D cùng hệ thống khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, khu vực dành cho cầu thủ, khu VIP và khu dịch vụ.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối trực tiếp với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ trung tâm Hà Nội, thời gian di chuyển đến công trình khoảng 30 phút. Vị trí này cũng thuận lợi để kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, phục vụ việc tổ chức các sự kiện đông khán giả.

Khi đưa vào khai thác, sân vận động PVF sẽ bổ sung một công trình thể thao quy mô lớn cho khu vực phía bắc, đồng thời tạo thêm điều kiện để Hưng Yên phát triển các hoạt động thể thao, dịch vụ và du lịch.

Theo Anh Đoàn/VTC News

VTC News

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