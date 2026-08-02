Toàn cảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên sau hơn 9 tháng thi công
Đại công trường sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên thay đổi rõ rệt sau hơn 9 tháng thi công, nhiều hạng mục chính thành hình và sẵn sàng lắp mái vòm thép.
- 02-08-2026
- 02-08-2026
- 02-08-2026
Toàn cảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên sau hơn 9 tháng thi công
Theo Anh Đoàn/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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