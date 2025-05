Toàn cảnh thời điểm lực lượng khống chế gã đàn ông làm hư hại Ngai vàng ở Huế: Bảo vệ ở đâu?

Liên quan đến sự việc đàn ông ngồi chễm chệ trên ngai vàng đặt trong Điện Thái Hòa và liên tục có những lời lẽ, cử chỉ không bình thường cũng như phá hoại phần tỳ tay có đầu rồng trên gây xôn xao dư luận, mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã đăng tải một đoạn video khác ghi lại cảnh tượng người này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Clip: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Theo đó, từ đoạn video do camera an ninh ghi lại, có thể thấy rõ vào thời điểm xảy ra vụ việc, sau khi có những hành động bất thường và làm hư hại phần tựa tay của Ngai vua, gã đàn ông bắt đầu di chuyển khỏi khu vực trưng bày. Nhiều nhân viên bảo vệ cùng lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát từ nhiều hướng, tạo thành vòng vây khép kín.

Một người đã chủ động tiếp cận từ phía sau, cùng lúc đó các lực lượng khác nhanh chóng lập tức ập đến khống chế đối tượng.

Liên quan đến vấn đề này, trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác nhận, vào lúc 11h55 ngày 24/5, một đối tượng tên H.V.P.T. (SN 1983, thường trú tại quận Phú Xuân, TP Huế) đã mua vé vào tham quan khu vực Đại Nội Huế.

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm xảy ra sự việc, hai nhân viên bảo vệ đều có mặt ở khu vực Điện Thái Hòa. Khi tiến vào khu vực trưng bày, đối tượng có biểu hiện không bình thường. Một nhân viên bảo vệ đã chủ động mời người này đi ra phía sau điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó bất ngờ quay lại, lẻn vào khu trưng bày Ngai vua triều Nguyễn, la hét và dùng lực làm gãy phần tựa phía trước bên trái của hiện vật.

Người đàn ông lẻn Điện Thái Hoà (Đại Nội Huế) tham quan rồi nhảy lên ngai vàng triều Nguyễn (Ảnh cắt từ clip) Để đảm bảo an toàn cho các cổ vật còn lại và tránh đối tượng manh động phá hoại thêm, lực lượng bảo vệ đã tiếp cận từ xa, vừa nhắc nhở vừa báo về bộ phận trực để xin chi viện. Đến khoảng 12h10, lực lượng bảo vệ phối hợp với Công an phường Đông Ba đã khống chế thành công đối tượng. Sau khi bị khống chế, H.V.P.T. có biểu hiện loạn thần, liên tục la hét và nói nhảm, không thể hợp tác làm việc hay trả lời các câu hỏi của Điều tra viên. Công an phường Đông Ba đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế. Theo báo cáo từ Công an phường Hương Long, H.V.P.T. từng sinh sống tại TP.HCM từ năm 1990 nhưng thường xuyên thuê trọ và thay đổi nơi cư trú. Đến giữa tháng 5/2025, T. về Huế xin ở nhờ tại nhà người thân ở phường Hương Long nhưng bị từ chối, dẫn đến tình trạng lang thang không nơi cư trú ổn định. Đối tượng này từng bị Toà án nhân dân quận Tân Bình (TP.HCM) áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào ngày 18/7/2023. Hiện tại, Công an TP Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với H.V.P.T., đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Xuân để tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Một bộ phận có gắn đầu rồng trên ngai vàng bị người đàn ông phá hoại, rơi ra ngoài. (Ảnh: MXH)

Ngay sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa Ngai vua triều Nguyễn về kho bảo quản, đồng thời trưng bày bản phục chế tại Điện Thái Hòa để phục vụ du khách. Đây được đánh giá là sự cố hi hữu, trong bối cảnh Trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp an ninh như lắp đặt hệ thống camera giám sát, phân công bảo vệ, và có lực lượng cơ động kiểm tra thường xuyên.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ siết chặt công tác an ninh đối với các di tích, đặc biệt là bảo vật Quốc gia. Các giải pháp được đề xuất bao gồm: tăng cường thiết bị giám sát, công cụ hỗ trợ; tổ chức tập huấn ứng phó các tình huống bất thường; và thiết lập quy trình phát hiện - ngăn chặn sớm các đối tượng khả nghi.

Riêng đối với Ngai vua triều Nguyễn bị hư hại, Trung tâm sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án bảo quản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đồng thời, lên kế hoạch tăng cường bảo vệ và trang thiết bị tại các khu vực trưng bày cổ vật có giá trị đặc biệt.