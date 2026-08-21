Toát mồ hôi với loạt phòng trọ "siêu rẻ" ở Hà Nội: Gầm cầu thang được "tái chế" thành phòng, điều hòa treo ngay trên đầu!

Mỗi mùa nhập học, tân sinh viên luôn đau đầu với việc tìm phòng trọ. Phòng gần trường, đầy đủ tiện nghi như điều hòa, nóng lạnh, máy giặt thì giá không hề rẻ. Mức giá những căn phòng như này ở Hà Nội thường dao động từ 4 triệu đồng/tháng trở lên. Trong khi đó những căn phòng có giá rẻ khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng thì thường xa trường học, hoặc nếu không xa thì lại thiếu tiện nghi, chật chội, phải dùng chung nhà vệ sinh với các phòng trọ khác.

Vì thế, mỗi khi xuất hiện bài đăng phòng trọ giá rẻ gắn mác "full tiện ích", sinh viên lại đổ xô vào xem. Thế nhưng, không ít căn phòng khiến người xem vừa mở ảnh ra đã phải hốt hoảng "quay xe".

Chẳng hạn như mới đây, cư dân mạng xôn xao trước một căn phòng trọ giá rẻ chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng ở khu Cầu Giấy. Không biết có nên gọi là "phòng" không khi chiều rộng chỉ đủ kê vừa khít một chiếc giường đơn cỡ siêu nhỏ. Bên trên là một chiếc điều hòa được lắp phả thẳng vào giường. Không ít người xem ảnh phải nhăn mặt vì với không gian như vậy, nếu bật điều hòa thì khả năng viêm họng, nhức đầu rất cao.

Tuy vậy, căn phòng siêu nhỏ này vẫn có nhà vệ sinh khép kín bên trong, khiến nhiều người nghi ngờ liệu căn phòng vốn dĩ có phải là nhà vệ sinh sau đó được chủ nhà ngăn ra để cho thuê hay không?

Căn phòng trọ siêu nhỏ chỉ vừa kê một chiếc giường đơn với điều hòa phả thẳng xuống giường

Căn phòng vẫn có... WC khép kín.

Hay một căn phòng 1 triệu khác ở khu Thanh Xuân có vị trí khá "độc lạ" khi nằm ngay sát cầu thang, không gian cũng chỉ đủ để kê đúng một chiếc đệm đơn và chỉ phù hợp cho những người có thói quen ngủ không ngọ nguậy. Dù diện tích siêu bé là vậy nhưng căn phòng vẫn được trang bị thêm một chiếc tủ quần áo to treo trên tường khiến không gian càng thêm bí bách, ngột ngạt.

Lối đi lên "căn phòng" cũng khiến nhiều người thấy "nổi da gà" vì là một chiếc cầu thang siêu hẹp, chẳng kém gì diện tích phòng. Hay một căn phòng khác cũng gây hoang mang khi nằm ngay ở dưới gầm cầu thang. Cư dân mạng xem mà cứ ngỡ như đang xem căn phòng thực tế của Harry Potter!

Căn phòng trọ có diện tích khiến nhiều người hốt hoảng

Dẫu vậy, cũng nhiều ý kiến cho rằng, "có cung thì mới có cầu". Những căn phòng trọ này tuy "độc lạ" nhưng thực tế vẫn sẽ có người thuê tùy theo nhu cầu thực tế.

Sinh viên có những lựa chọn ở trọ nào?

- Thuê phòng trọ bên ngoài: Nếu không thích chung đụng không gian với nhiều người thì thuê phòng trọ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên như đã nói ở trên, để thuê được một căn phòng trọ gần trường, đầy đủ tiện ích mà giá cả hợp lý không hề dễ dàng. Để tìm được phòng, sinh viên có thể hỏi thông tin từ các anh chị khóa trên, đồng thời tham gia vào các nhóm tìm phòng trọ theo từng quận trên mạng xã hội.

Hiện nay, nhiều bên môi giới thường đăng thông tin về những căn phòng rất đẹp để thu hút sinh viên, sau đó yêu cầu đóng cọc trước rồi mới đưa địa chỉ phòng. Rất nhiều trường hợp khi đến nơi, phòng trọ khác xa với ảnh quảng cáo trên mạng. Để tránh bẫy môi giới, sinh viên cần chú ý bỏ qua những bài đăng không có địa chỉ nhà rõ ràng, chỉ ghi chung chung ở đường A, phố B, hoặc ghi địa chỉ ở phố C nhưng khi gọi điện lại hẹn gặp ở phố D (nơi đặt văn phòng môi giới).

- Ở nhờ nhà họ hàng: Trong trường hợp chưa tìm được nhà trọ ưng ý, nếu có người thân, họ hàng ở thành phố, sinh viên có thể xin ở nhờ để tìm phòng dần dần. Không nên quá nôn nóng mà dẫn đến trường hợp thuê phải phòng không phù hợp, hoặc bị lừa đảo khi tìm phòng.

- Ký túc xá trường đại học: Ở ký túc xá của trường đại học được xem là lựa chọn tốn ít chi phí nhất cho sinh viên bởi giá siêu rẻ. Tuy nhiên, sinh viên ở ký túc xá thường sẽ không được tự ý nấu nướng và không được sử dụng các thiết bị điện công suất cao để đề phòng chập điện, cháy nổ. Bên cạnh đó, không phải sinh viên nào cũng thuộc diện được duyệt vào ở mà thường phải là đối tượng chính sách. Thông thường khi gửi giấy báo nhập học, phía nhà trường sẽ thông báo cụ thể sinh viên có thuộc diện được đăng ký ký túc xá hay không.

- Homestay: Đây là một dạng ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên và người đi làm mới nở rộ vài năm gần đây. Nhà trọ mô hình homestay là sự kết hợp giữa nhà riêng và ký túc xá, gồm không gian phòng ngủ với giường tầng và tủ cá nhân, kết hợp cùng các khu sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp. Mỗi căn phòng thường có từ 4 - 8 người ở chung, tương đương với 2 - 4 giường tầng. Mức giá thuê homestay dao động từ 1,4 - 2 triệu đồng/người/tháng đã bao gồm trọn gói điện, nước, máy giặt.

Thông thường chủ trọ sẽ trang bị sẵn các đồ dùng chung như xoong nồi, bát đũa, ấm đun nước, máy sấy tóc, quạt... và có người dọn vệ sinh hàng tuần; một số nơi cung cấp sẵn cả giấy vệ sinh và nước rửa bát.

Ưu điểm của homestay là chi phí tiết kiệm và tiện nghi, còn nhược điểm là phải chia sẻ không gian sinh hoạt chung với nhiều người nên đôi khi khó tránh khỏi bất tiện.