Tóc Tiên dọn ra khỏi biệt thự, Touliver có thay đổi khác lạ nhất từ trước đến nay?

Một trong những cuộc hôn nhân bí ẩn nhất nhì Vbiz ở hiện tại chính là của Tóc Tiên và Touliver. Thời gian qua, "thánh soi" phát hiện nhiều chi tiết cho rằng Tóc Tiên đã rời khỏi căn biệt thự triệu đô từng là tổ ấm của cô và Touliver. Giữa Tóc Tiên giữ im lặng trước những tin đồn, chỉ đăng ảnh vui chơi cùng hội bạn thì mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Touliver.

Những người theo dõi "Phù thuỷ âm nhạc" sẽ dễ dàng nhận ra gần đây anh cũng có nhiều biểu hiện lạ. Đơn cử như trong loạt story mới trên vừa được đăng tải trang cá nhân. Touliver thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thong dong đạp xe trên con đường ven biển. Thậm chí, anh còn thường xuyên khoe khung cảnh trời xanh, nắng vàng với bãi biển trải dài, nhìn qua cũng biết trong những ngày gần đây anh đang không sinh sống tại căn biệt thự ở TP.HCM.

Nếu như trước kia, Touliver thường gắn với hình ảnh người lạnh lùng, ít nói, hạn chế cập nhật mạng xã hội thì nay anh lại chủ động chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường. Đây cũng là điều khác thường nhất của Touliver trong nhiều năm sự nghiệp. Sự thay đổi này diễn ra giữa thời điểm Tóc Tiên vướng nghi vấn đã dọn ra chung cư sống nên khiến netizen càng thêm bàn tán.

Touliver liên tục check in ở những nơi khác nhau chứ không phải là "mái ấm" với Tóc Tiên

Hoàng Touliver liên tục cập nhật cuộc sống đời thường, điều anh rất ít làm trước kia

Trong khi đó, Tóc Tiên vẫn đều đặn chia sẻ hình ảnh trong công việc, xuất hiện tại các sự kiện thời trang, âm nhạc và duy trì phong cách cá tính quen thuộc. Hình ảnh nữ ca sĩ rạng rỡ, tự tin trên sân khấu hay tại thảm đỏ phần nào cho thấy cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, chuyên nghiệp. Dù tin đồn liên tục lan truyền, cặp đôi vẫn chọn cách im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, giữ vững phong cách kín tiếng vốn có. Có thể nói, đây như một "bước ngoặt mới" trong cuộc sống của cả hai nghệ sĩ cá tính. Dù chưa rõ mối quan hệ hiện tại ra sao, nhưng sự thay đổi này càng khiến khán giả vô cùng tò mò và bàn tán.

Tóc Tiên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn trong thời gian gần đây

Tóc Tiên úp mở bức ảnh được cho là view từ một căn hộ chứ không phải biệt thự

Trước đây, chính Tóc Tiên từng chia sẻ cả hai đều rất thích nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống tại biệt thự riêng. Thế nhưng ở hiện tại, biệt thự không còn là nơi cả hai check in, chụp lén ảnh "dìm" đối phương như trước kia vẫn làm. Tóc Tiên từng nói: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".