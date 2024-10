Tóc Tiên, Phương Nga khoe dáng trong thiết kế mới của CHATS by C.DAM, lần đầu tiết lộ bí quyết cân bằng cuộc sống ‘‘không giống ai’’

Mới đây, thương hiệu thời trang CHATS by C.DAM đã ra mắt BST thu đông 2024 Sumetry cùng chiến dịch The Roles nhằm tái định nghĩa sự ‘‘cân bằng’’ của người phụ nữ đa nhiệm trong cuộc sống hiện đại. Bộ sưu tập mới cùng thông điệp ý nghĩa của chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của các khách hàng và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz như: Á hậu Phương Nga, MC Phí Linh, Tóc Tiên, Hoa hậu Phương Khánh,...

Cách mỹ nhân Việt giữ ‘‘cân bằng’’ trong cuộc sống

Trong cuộc trò chuyện cùng CHATS by C.DAM, Á hậu Bùi Phương Nga, MC Phí Linh và doanh nhân Cilly Nguyễn đã cởi mở chia sẻ về công việc, cuộc sống. Họ đều là những người phụ nữ không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, phía sau thành tựu và hôn nhân viên mãn mà công chúng thường thấy, sâu thẳm trong nội tâm của họ lại là cuộc đấu tranh tâm lý để giữ cho mình “sự cân bằng”.

MC Phí Linh cho rằng sự cân bằng không phải là trạng thái cố định mà là sự đan xen giữa tĩnh và động, có những ngày cô bận rộn với công việc, cũng có những khoảng lặng cô cho bản thân thả lỏng để tái tạo năng lượng.

“Trong bản năng nội tại của người phụ nữ đã có sẵn khả năng cân bằng, khả năng đa nhiệm. Mình phải thừa nhận rằng, bên trong vẻ ngoài điềm nhiên nhẹ nhàng của mình là thế giới của những cảm xúc đối lập. Chính những cơn sóng cuộn ngầm ấy tạo cho mình bản lĩnh để chuẩn bị tâm thế cho mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra, buồn - vui, thành công- thất bại", cô chia sẻ.

MC Phí Linh trong buổi trò chuyện gần gũi với CHATS by C.DAM.

Với Á hậu Phương Nga, cô khẳng định người phụ nữ có thể làm tốt ở nhiều vai trò nhưng cần phân bổ thời hợp lý để đảm bảo hiệu quả công việc và rơi vào tình trạng mệt mỏi, stress: “Đôi khi mình không thể nào quá cầu toàn, hoàn thành nhiều việc cùng lúc và buộc phải học cách chấp nhận sự không hoàn hảo. Mình cố gắng phân bổ thời gian để từng giai đoạn tập trung năng lượng vào những công việc mình cảm thấy phù hợp ở thời điểm đó. Có lúc là công việc, có lúc là gia đình. Quan trọng hơn cả, mình cố gắng duy trì năng lượng tích cực để bản thân thấy tự tin, yêu đời hơn”.

Á hậu Bùi Phương Nga thổ lộ với CHATS by C.DAM, để cân bằng trong cuộc sống, cô học cách chấp nhận sự không hoàn hảo.

Cilly Nguyễn bộc bạch quan điểm về sự cân bằng của người phụ nữ trong cuộc sống là việc đứng ở trung tâm của mọi vai trò để có cái nhìn bao quát xung quanh. Đó cũng là lúc cô hiểu rõ mình cần gì, làm gì và phân bổ mọi thứ một cách thật hợp lý. Với Cilly Nguyễn, gia đình luôn là nền tảng quan trọng nhất, bởi khi gia đình ổn định, người phụ nữ mới có thể phát triển và thành công nhiều khía cạnh khác trong xã hội.

Doanh nhân Cilly Nguyễn trong buổi trò chuyện gần gũi với CHATS by C.DAM.

Sao Việt thi nhau ủng hộ chiến dịch ‘‘The Roles’’ và BST ‘‘Symmetry’’

Sau khi ra mắt vào ngày 14/10 vừa qua, BST thu đông 2024 Symmetry của CHATS by C.DAM đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của nhiều nghệ sĩ trong giới như: ca sĩ Tóc Tiên, hoa hậu Phương Khánh, Đồng Ánh Quỳnh, Quỳnh Lương, Tuyết Lan…

Chia sẻ về BST Symmetry, GĐST Cường Đàm cho hay: “Chúng tôi đặt điểm nhìn ở vai trò đa nhiệm của người phụ nữ - những khách hàng của CHATS by C.DAM. Họ là người con, là người mẹ, là người phụ nữ của công việc,... nhưng vẫn luôn biết cách yêu bản thân bằng những tư duy ‘cân bằng’, khéo léo sắp xếp cuộc sống ở mọi khía cạnh, cho bản thân ‘những khoảng thở’ và những trải nghiệm đa chiều đậm tính nữ chủ (chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần,...); từ đó vun đắp nội tại vững chắc cho những bước tiến tiếp theo trong tương lai”.

Tóc Tiên gây sốt về body không chút mỡ thừa tại buổi họp báo show ‘‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’’ mùa 2.

Đồng Ánh Quỳnh và hoa hậu Phương Khánh vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ với trang phục mang đậm nét đặc trưng từ thương hiệu của GĐST Cường Đàm.

BST Symmetry tập trung vào sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, đan xen với những đường xếp nếp dày đặc theo dòng chảy của những đường cong cuốn hút, hay giải phóng các tà áo quen thuộc mang đến những kết cấu thị giác mới. Với CHATS by C.DAM, chiến dịch The Roles cùng BST Symmetry như một “sợi dây vô hình” gắn kết khách hàng dựa trên sự cảm thông sâu sắc qua từng khía cạnh được khai thác. Bằng cách song hành với người phụ nữ hiện đại trong hành trình cấp tiến, CHATS by C.DAM mong muốn sẽ luôn là sự lựa chọn để khẳng định những giá trị bản nguyên của người phụ nữ.