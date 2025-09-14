Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?

14-09-2025 - 20:20 PM | Lifestyle

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?

Chỉ vì 1 câu nói ở Gia đình Haha, Tóc Tiên không nén được sự nghẹn ngào.

Có những khoảnh khắc trên sóng truyền hình tưởng chừng rất giản đơn, nhưng lại đủ sức chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Trong tập mới nhất của Gia đình Haha, Tóc Tiên, nữ ca sĩ vốn nổi tiếng mạnh mẽ, cá tính bất ngờ rơi nước mắt trước câu trả lời hồn nhiên của một em nhỏ. Giọt nước mắt nghẹn ngào ấy không chỉ khiến nhiều người bàng hoàng, mà còn để lại trong lòng người xem nỗi xót xa khó diễn tả thành lời.

Trong chặng Gia đình Haha ở Đắk Lắk, các nghệ sĩ đã có dịp gặp gỡ và sinh hoạt cùng gia đình địa phương. Ở đó, Tóc Tiên đã làm quen với bé Tường Vy - cháu gái của chủ nhà. Trong lúc em bé đang chời đùa, nữ ca sĩ liền chỉ lên trời và nói: "Con có thấy mặt trăng không?". Ngay sau đó, bé Vy đã hồn nhiên đáp lại: "Mặt trăng là mẹ của em ở trên trời đấy!".

Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa trong đó là cả một câu chuyện buồn. Nghe xong, Tóc Tiên nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng, không thể kìm được cảm xúc. Vốn là người rất nhiều năng lượng, còn bị đánh giá là "ồn" nhưng ngay giây phút đó, cư dân mạng thấy một Tóc Tiên vô cùng yếu đuối. Sau đó, cô còn không giữ được bình tĩnh, chạy vội vào kể lại với Jun Phạm và Ngọc Thanh Tâm, khiến cả hai cũng lặng người, ánh mắt rớm lệ vì thương cảm cho cô bé nhỏ tuổi nhưng phải chịu nỗi mất mát quá lớn. 

Tóc Tiện khóc đỏ mắt khi nghe câu trả lời ngây ngô của em bé ở Gia đình Haha 

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

Bé Vy chỉ lên mặt trăng và nói mẹ của em đang trên trời

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 2.

Tóc Tiên quay lưng, bật khóc ngay sau khi nghe câu trả lời của cô bé

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 3.

Lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Tóc Tiên xúc động thế này ở Gia đình Haha

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 4.

Tóc Tiên kể lại câu chuyện cho Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm khiến ai cũng có khoảng lặng riêng

Trước đó, Bùi Công Nam cũng từng trải qua giây phút chạnh lòng khi trò chuyện cùng bé Vy. Khi mới làm quen với cô bé, Bùi Công Nam đã hỏi: "Sáng nay mẹ không tô son cho em hả?". Ngay sau đó, cô bé ngây ngô đáp: "Mẹ mất rồi!". Bùi Công Nam liền thể hiện rõ sự bối rối nhưng cũng rất đau lòng, xót xa khi biết hoàn cảnh của em bé. 

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 5.

Trước đó, Bùi Công Nam cũng thể hiện rõ sự đau lòng khi biết hoàn cảnh của em bé

Theo như bà nội của Tường Vy chia sẻ, mẹ của em mất từ sớm, nhóc tỳ được ông bà nội nuôi dưỡng. Bố của Tường Vy phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi con. Chính hoàn cảnh đặc biệt ấy khiến cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại giàu tình cảm, hiểu chuyện hơn nhiều so với lứa tuổi. Bà nội của Tường Vy cho biết nhóc tỳ rất ngoan ngoãn, thông minh và biết cách lấy lòng người khác. Sau khi biết hoàn cảnh của cô bé, dàn cast cũng dành tình cảm đặc biệt, Ngọc Thanh Tâm mua đồ chơi, Duy Khánh tặng thú bông, Bùi Công Nam - Jun Phạm cũng dành thời gian chơi cùng bé. 

Khán giả cho rằng chính những câu chuyện như vậy đã làm nên giá trị đặc biệt của các show thực tế, không chỉ là giải trí, mà còn là cầu nối để khán giả hiểu hơn về cuộc sống của những mảnh đời ngoài kia.

Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 6.

Dàn cast Gia đình Haha có những trải nghiệm đặc biệt ở Đắk Lắk

Nữ NSND diễn "Thị Mầu lẳng lơ" không ai đọ nổi: Nhan sắc tuổi 50 mặn mà, vừa lên chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội


Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Mỏ vàng" từ môn thể thao quý tộc: Nườm nượp khách mua, doanh thu 1 tỷ USD/năm

"Mỏ vàng" từ môn thể thao quý tộc: Nườm nượp khách mua, doanh thu 1 tỷ USD/năm Nổi bật

Lộ diện thế lực chống lưng ở tuổi 40: Sai lầm lớn khi nghĩ đó là tiền bạc hay chỗ đứng

Lộ diện thế lực chống lưng ở tuổi 40: Sai lầm lớn khi nghĩ đó là tiền bạc hay chỗ đứng Nổi bật

Cặp Anh Trai - Em Xinh không thèm giấu giếm, biến concert thành lễ đường mà sao cả cõi mạng “suy”?

Cặp Anh Trai - Em Xinh không thèm giấu giếm, biến concert thành lễ đường mà sao cả cõi mạng “suy”?

19:43 , 14/09/2025
Người Việt cần tới 99 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 17 Pro, còn các nước khác thì sao?

Người Việt cần tới 99 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 17 Pro, còn các nước khác thì sao?

18:13 , 14/09/2025
8 nhan sắc Việt như AI tạo ra vì không già suốt 10 năm: Sao nữ Mưa Đỏ xếp thứ mấy?

8 nhan sắc Việt như AI tạo ra vì không già suốt 10 năm: Sao nữ Mưa Đỏ xếp thứ mấy?

17:22 , 14/09/2025
Trời ơi sao mỹ nhân này 42 tuổi lại trẻ đẹp hơn gái 18 vậy: Bí quyết chỉ đúng 3 chữ, quá chuẩn không thể cãi nổi

Trời ơi sao mỹ nhân này 42 tuổi lại trẻ đẹp hơn gái 18 vậy: Bí quyết chỉ đúng 3 chữ, quá chuẩn không thể cãi nổi

16:47 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên